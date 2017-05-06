Буффон и Игуаин пропустят туринское дерби

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри решил дать отдохнуть голкиперу Джанлуиджи Буффону и нападающему Гонсало Игуаину в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Торино», сообщает SkySports. Сделано это для того, чтобы оба футболиста смогли подойти к ответной игре полуфинала Лиги чемпионов с «Монако» в хорошей форме. Буффона в предстоящем дерби заменит бразилец Нето, а в атаке выйдет на поле Марио Манджукич.

Матч 35-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Торино» состоится в субботу, 6 мая, в 21:45 по московскому времени. Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Монако» пройдет 9 мая.