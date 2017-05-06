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    Буффон и Игуаин пропустят туринское дерби

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри решил дать отдохнуть голкиперу Джанлуиджи Буффону и нападающему Гонсало Игуаину в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Торино», сообщает SkySports. Сделано это для того, чтобы оба футболиста смогли подойти к ответной игре полуфинала Лиги чемпионов с «Монако» в хорошей форме. Буффона в предстоящем дерби заменит бразилец Нето, а в атаке выйдет на поле Марио Манджукич.

    Матч 35-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Торино» состоится в субботу, 6 мая, в 21:45 по московскому времени. Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Монако» пройдет 9 мая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 08:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 6 мая 2017, 11:22

      Согласен

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      Рейтинг: +28

      Вамфири 6 мая 2017, 10:21

      согласен с Аллегри!!!
      главное все силы на лигу бросать!!!
      надеюсь в финале(верю,что монако пройдем)Буффон утрет нос Роналду)))

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 мая 2017, 10:04

      Будем надеяться Нету поработает над игрой ногами.

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