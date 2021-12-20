Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    «Барселона» хочет продать зимой Нето, Умтити, Коутиньо и Люка де Йонга

    «Барселона» хочет продать четырех футболистов во время зимнего трансферного окна.

    В январе клуб могут покинуть вратарь Нето, защитник Самуэль Умтити, хавбек Филиппе Коутиньо и форвард Люк де Йонг.

    Также «Барса» готова изучить предложения об уходе правого фулбека Серджино Деста.

    Каталонцы намерены избавиться от указанных игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и иметь возможность подписывать новичков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:36
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3201

      AZ 38 минут назад

      Нето - на пенсию, Люка де Йонга - в Севилью (он нормальный парень), Умтити - на рынок, Коутиньо - в Баварию ,чтобы потом еще раз за 5 минут дубль в ворота Барсы сделал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      Дубина 54 минуты назад

      Короче от хлама! А остальной куда девать будут???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11053

      Fusballer > Дубина 50 минут назад

      В Зенит за дорого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      Rabinovi_ch 1 час назад

      "правого фулбека" - у нас слово "защитник" под запретом уже?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11053

      Fusballer > Rabinovi_ch 47 минут назад

      Может это имя такое - Фулбек.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92265
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68324
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru