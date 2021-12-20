«Барселона» хочет продать зимой Нето, Умтити, Коутиньо и Люка де Йонга

Нето - на пенсию, Люка де Йонга - в Севилью (он нормальный парень), Умтити - на рынок, Коутиньо - в Баварию ,чтобы потом еще раз за 5 минут дубль в ворота Барсы сделал
«Барселона» хочет продать четырех футболистов во время зимнего трансферного окна.
В январе клуб могут покинуть вратарь Нето, защитник Самуэль Умтити, хавбек Филиппе Коутиньо и форвард Люк де Йонг.
Также «Барса» готова изучить предложения об уходе правого фулбека Серджино Деста.
Каталонцы намерены избавиться от указанных игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и иметь возможность подписывать новичков.
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