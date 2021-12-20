«Барселона» хочет продать зимой Нето, Умтити, Коутиньо и Люка де Йонга

«Барселона» хочет продать четырех футболистов во время зимнего трансферного окна.

В январе клуб могут покинуть вратарь Нето, защитник Самуэль Умтити, хавбек Филиппе Коутиньо и форвард Люк де Йонг.

Также «Барса» готова изучить предложения об уходе правого фулбека Серджино Деста.

Каталонцы намерены избавиться от указанных игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и иметь возможность подписывать новичков.