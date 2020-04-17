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    «Барселона» готова продать Нето

    Вратарь Нето может покинуть «Барселону» всего через год после перехода.

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб готов продать бразильца, если по нему поступит выгодное предложение.

    Дело в том, что «Барса» остро нуждается в деньгах на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, а 30-летний голкипер не очень успешно проявил себя на «Камп Ноу».

    При этом замена Нето не потребуется, поскольку роль дублера Марка-Андре тер Стегена может выполнять воспитанник Иньяки Пенья.

    • Прошлым летом «Барса» купила футболиста у «Валенсии» за 26 миллионов евро плюс бонусы.
    • В текущем сезоне Нето провел четыре матча во всех турнирах и пропустил семь голов.

    Источник: Mundo Deportivo

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