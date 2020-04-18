«Барселона» готова продать Нето

Вратарь Нето может покинуть «Барселону» всего через год после перехода.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб готов продать бразильца, если по нему поступит выгодное предложение.

Дело в том, что «Барса» остро нуждается в деньгах на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, а 30-летний голкипер не очень успешно проявил себя на «Камп Ноу».

При этом замена Нето не потребуется, поскольку роль дублера Марка-Андре тер Стегена может выполнять воспитанник Иньяки Пенья.