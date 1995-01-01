Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Sport.es: «Барселона» готова продать восемь игроков этим летом. Среди них – Гризманн и Видаль

    «Барселона» готова расстаться сразу с восемью футболистами в летнее трансферное окно, чтобы иметь средства на усиление состава.

    Летом каталонский клуб намерен приобрести пять новичков, однако приостановка футбольного сезона из-за пандемии коронавируса может ударить по финансам клуба. «Барселона» рассматривает продажу либо обмен Антуана Гризманна, Ивана Ракитича, Самуэля Умтити, Мартина Брайтвайта, Хуниора Фирпо, Нето, Филиппе Коутиньо и Артуро Видаля. Последний может быть задействован в сделке по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

    Ранее сообщалось, что испанский клуб планирует осуществить как минимум четыре трансфера.

    • Ожидаемый бюджет «Барселоны» – 1 миллиард 47 миллионов евро.
    • Каталонцы лидируют в Примере, опережая на два очка «Реал».

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:07
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75637
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru