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  • Sport.es: «Барселона» готова продать восемь игроков этим летом. Среди них – Гризманн и Видаль

Sport.es: «Барселона» готова продать восемь игроков этим летом. Среди них – Гризманн и Видаль

25 марта 2020, 13:07
8

«Барселона» готова расстаться сразу с восемью футболистами в летнее трансферное окно, чтобы иметь средства на усиление состава.

Летом каталонский клуб намерен приобрести пять новичков, однако приостановка футбольного сезона из-за пандемии коронавируса может ударить по финансам клуба. «Барселона» рассматривает продажу либо обмен Антуана Гризманна, Ивана Ракитича, Самуэля Умтити, Мартина Брайтвайта, Хуниора Фирпо, Нето, Филиппе Коутиньо и Артуро Видаля. Последний может быть задействован в сделке по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Ранее сообщалось, что испанский клуб планирует осуществить как минимум четыре трансфера.

  • Ожидаемый бюджет «Барселоны» – 1 миллиард 47 миллионов евро.
  • Каталонцы лидируют в Примере, опережая на два очка «Реал».

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Ракитич Иван Видаль Артуро Коутиньо Филиппе Гризманн Антуан Нето Умтити Самуэль Брейтуэйт Мартин Фирпо Хуниор Мартинес Лаутаро
Комментарии (8)
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серега кашин
1585132679
ничего не выйдет
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Saracen Jr
1585136783
Задолбало писать про мол не продавайте видаля, брайтвайта, они ещё будут нужны и тд. А вот как они этот миллиардовый бюджет будут объяснять уефа и ффп - это интересно)))
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Cules2013
1585138290
Ракитич - уже постарел, Фирпо, Нето, Коут - просто не тянут уровень Барсы. При чём, если Коут во многом не смог заиграть, то Нето и Фирпо изначально прыгнули выше своих возможностей. Скауты Барсы как-то слишком оптимистичны были с их трансферами, которые отнюдь не копеечные. Гризманну, Умтити и Брайтвайту нужно дать время. Я бы их оставил на полный сезон. Мартин вообще весьма неплохо зашёл с первых же матчей. Нахер его продавать, когда он за Барсу толь-только дебютировал, и успешно же. Антуан игрок высокого класса. Нужен Барсе толковый тренер, который найдёт ему применение. Мне кажется, что во многом его тугой заход связан с тактикой. Видаль сам вроде рвётся свалить - ну ок, но игрок такого типажа нынешней Барсе очень нужен. Хорошо бы найти адекватную замену.
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DeStar
1585142195
трансферная политика барсы года 3-4 как удивляет, и это не подкол, реал удивляет постоянно, а барса всегда была очень стабильно в трансферах, с очень редкими промахами, а тут будто кто-то завелся в структуре барсы и влияет на покупки барсы... откуда дембеле за 120 лямов? коут очень дорого обходится, гризман ладно, вроде и опытный и в ла лиге играл, должен быть ассимилироваться в барсе быстро, но пока этого не происходит..за последние лет 5 сложно у барсы выделить 1 топовый трансфер который себя оправдал, может умтити?
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Hektor 84
1585153118
Значит ффп барсу поджимает. Только за дорого верят ли кто их возьмет. Ракитич и Видаль старички, идивляет то что Видаля связывают с возможной сделкой по мартинесу. Надо просто быть отмороженным дебилом чтоб отдать своего молодого перспективного напа взамен на Видаля который от силы еще пару сезонов отыграет. Надеюсь Маротта из ума не выжил. У гризмана высокая з/ п и не каждый клуб ее потянет. Нето и братвайт лавочники, последнего вообще не пойму зачем брали. Наверно чтоб за Месси бегал и бутылки с водой ему подавал. По фирпо и умтити не чего сказать. Молодые они и не известно как проявят себя в другом клубе. Ну остается коутиньо. Футболист не плохой, но не стабильный. Возможно не нашелся тот тренер который вправит ему мозги. Но вот кого бы я на месте Интера и поменял на мартинеса так это коутиньо. А не трухлявого Видаля и кучи ноунеймов.
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