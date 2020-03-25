Sport.es: «Барселона» готова продать восемь игроков этим летом. Среди них – Гризманн и Видаль

«Барселона» готова расстаться сразу с восемью футболистами в летнее трансферное окно, чтобы иметь средства на усиление состава.

Летом каталонский клуб намерен приобрести пять новичков, однако приостановка футбольного сезона из-за пандемии коронавируса может ударить по финансам клуба. «Барселона» рассматривает продажу либо обмен Антуана Гризманна, Ивана Ракитича, Самуэля Умтити, Мартина Брайтвайта, Хуниора Фирпо, Нето, Филиппе Коутиньо и Артуро Видаля. Последний может быть задействован в сделке по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Ранее сообщалось, что испанский клуб планирует осуществить как минимум четыре трансфера.