«Барселона» хочет купить летом четырех игроков, приоритет – Мартинес

В летнее трансферное окно «Барселона» планирует совершить четыре трансфера. Приоритетом является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, пишет Sport.es.

Также клуб ищет левоногого центрального защитника, крайнего защитника, центрального хавбека. Чтобы получить необходимые средства, «Барселона» может продать кого-то из своих игроков.