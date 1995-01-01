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    «Барселона» хочет купить летом четырех игроков, приоритет – Мартинес

    В летнее трансферное окно «Барселона» планирует совершить четыре трансфера. Приоритетом является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, пишет Sport.es.

    Также клуб ищет левоногого центрального защитника, крайнего защитника, центрального хавбека. Чтобы получить необходимые средства, «Барселона» может продать кого-то из своих игроков.

    • Видеть Мартинеса в «Барселоне» желает Лионель Месси.
    • Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов.
    • Он выступает за «Интер» с 2018 года.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +302

      кто там 12 минут назад

      Найдутся ещё дураки что бы портить себе карьеру?

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