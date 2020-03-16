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  • «Барселона» хочет купить летом четырех игроков, приоритет – Мартинес

«Барселона» хочет купить летом четырех игроков, приоритет – Мартинес

16 марта 2020, 15:26
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В летнее трансферное окно «Барселона» планирует совершить четыре трансфера. Приоритетом является нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, пишет Sport.es.

Также клуб ищет левоногого центрального защитника, крайнего защитника, центрального хавбека. Чтобы получить необходимые средства, «Барселона» может продать кого-то из своих игроков.

  • Видеть Мартинеса в «Барселоне» желает Лионель Месси.
  • Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов.
  • Он выступает за «Интер» с 2018 года.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Интер Мартинес Лаутаро
Комментарии (2)
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кто там
1584361918
Найдутся ещё дураки что бы портить себе карьеру?
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Hektor 84
1584396444
зачем ему переходить в эту помойку? За последние сезоны из новичков практически ни кто не заиграл. А в Интере перспективный проект.
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