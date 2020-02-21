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    Месси – о Лаутаро: «Я хотел бы видеть его в «Барселоне», чтобы бороться за Лигу чемпионов»

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси высказался о нападающем «Интера» и партнере по сборной Аргентине Лаутаро Мартинесе.

    – Абидаль заявил, что «Барселона» рассматривает переход Лаутаро летом. Как вам партнер по сборной?

    – У него потрясающие данные и он делает огромные шаги, чтобы стать классным игроком. У него отличное завершение при выходе один на один, много забитых голов. Он устойчив на ногах и способен не терять равновесия в борьбе в штрафной. Очень качественный и разносторонний игрок.

    – Лаутаро сказал, что ему нравится Луис Суарес. Это было бы потрясающе, если они будут играть в одной команде.

    – Лаутаро очень похож на Луиса. У них у обоих прекрасная координация, они хорошо держат мяч во время прессинга и при голах. Я хотел бы видеть его в «Барселоне». Нам нужны игроки подобного уровня, чтобы бороться за Лигу чемпионов.

    • В этом сезоне Лаутаро забил 12 мячей в 21 матче Серии А.
    • Он выступает за «Интер» с 2018 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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