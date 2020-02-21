Месси – о Лаутаро: «Я хотел бы видеть его в «Барселоне», чтобы бороться за Лигу чемпионов»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси высказался о нападающем «Интера» и партнере по сборной Аргентине Лаутаро Мартинесе.

– Абидаль заявил, что «Барселона» рассматривает переход Лаутаро летом. Как вам партнер по сборной?

– У него потрясающие данные и он делает огромные шаги, чтобы стать классным игроком. У него отличное завершение при выходе один на один, много забитых голов. Он устойчив на ногах и способен не терять равновесия в борьбе в штрафной. Очень качественный и разносторонний игрок.

– Лаутаро сказал, что ему нравится Луис Суарес. Это было бы потрясающе, если они будут играть в одной команде.

– Лаутаро очень похож на Луиса. У них у обоих прекрасная координация, они хорошо держат мяч во время прессинга и при голах. Я хотел бы видеть его в «Барселоне». Нам нужны игроки подобного уровня, чтобы бороться за Лигу чемпионов.