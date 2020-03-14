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    Daily Star: «Барселона» предложит Лаутаро Мартинесу зарплату 16 миллионов в год

    «Барселона» намерена подписать летом форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. По сведениям Daily Star, каталонцы предложат футболисту личный контракт с зарплатой в 16 миллионов фунтов стерлингов в год.

    Ранее сообщалось, что «Интер» хочет получить за игрока нескольких футболистов «Барселоны». На Мартинеса также претендует «Манчестер Юнайтед».

    • Видеть Мартинеса в «Барселоне» желает Лионель Месси.
    • Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов.
    • Он выступает за «Интер» с 2018 года.

    Источник: Daily Star

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    14.03.2020 22:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1550

      Hektor 84 38 минут назад

      Зачем ему ехать в эту помойку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1550

      Hektor 84 39 минут назад

      А что в Испании зарплату уже в английских фунтах платят? Ау новостники!!!

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