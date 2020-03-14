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  • Daily Star: «Барселона» предложит Лаутаро Мартинесу зарплату 16 миллионов в год

Daily Star: «Барселона» предложит Лаутаро Мартинесу зарплату 16 миллионов в год

14 марта 2020, 22:50
2

«Барселона» намерена подписать летом форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. По сведениям Daily Star, каталонцы предложат футболисту личный контракт с зарплатой в 16 миллионов фунтов стерлингов в год.

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет получить за игрока нескольких футболистов «Барселоны». На Мартинеса также претендует «Манчестер Юнайтед».

  • Видеть Мартинеса в «Барселоне» желает Лионель Месси.
  • Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов.
  • Он выступает за «Интер» с 2018 года.

Источник: Daily Star
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Интер Мартинес Лаутаро
Комментарии (2)
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Hektor 84
1584221852
А что в Испании зарплату уже в английских фунтах платят? Ау новостники!!!
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Hektor 84
1584221898
Зачем ему ехать в эту помойку?
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