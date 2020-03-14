Daily Star: «Барселона» предложит Лаутаро Мартинесу зарплату 16 миллионов в год

«Барселона» намерена подписать летом форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. По сведениям Daily Star, каталонцы предложат футболисту личный контракт с зарплатой в 16 миллионов фунтов стерлингов в год.

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет получить за игрока нескольких футболистов «Барселоны». На Мартинеса также претендует «Манчестер Юнайтед».