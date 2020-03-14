Daily Star: «Барселона» предложит Лаутаро Мартинесу зарплату 16 миллионов в год

«Барселона» намерена подписать летом форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. По сведениям Daily Star, каталонцы предложат футболисту личный контракт с зарплатой в 16 миллионов фунтов стерлингов в год.
Ранее сообщалось, что «Интер» хочет получить за игрока нескольких футболистов «Барселоны». На Мартинеса также претендует «Манчестер Юнайтед».
- Видеть Мартинеса в «Барселоне» желает Лионель Месси.
- Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов.
- Он выступает за «Интер» с 2018 года.
Источник: Daily Star