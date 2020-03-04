«Интер» хочет получить от «Барселоны» за Мартинеса Артура, Тодибо и Аленья

В руководстве «Интера» не исключают вариант ухода форварда Лаутаро Мартинеса в «Барселону» – миланцы готовы провести переговоры. Итальянцы хотят получить трех игроков каталонцев. Речь идет о Жане-Клере Тодибо, Артуре и Карлесе Аленья.
Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов евро, что на 31 миллион больше рыночной стоимости игрока.
- В текущем сезоне Серии А Мартинес провел 21 матч, забил 11 голов, сделал три результативные передачи.
- Сообщалось, что Мартинес предпочитает перейти именно в «Барселону».
- Каталонцы в Примере идут вторыми.
Источник: Mundo Deportivo