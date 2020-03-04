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    «Интер» хочет получить от «Барселоны» за Мартинеса Артура, Тодибо и Аленья

    В руководстве «Интера» не исключают вариант ухода форварда Лаутаро Мартинеса в «Барселону» – миланцы готовы провести переговоры. Итальянцы хотят получить трех игроков каталонцев. Речь идет о Жане-Клере Тодибо, Артуре и Карлесе Аленья.

    Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов евро, что на 31 миллион больше рыночной стоимости игрока.

    • В текущем сезоне Серии А Мартинес провел 21 матч, забил 11 голов, сделал три результативные передачи.
    • Сообщалось, что Мартинес предпочитает перейти именно в «Барселону».
    • Каталонцы в Примере идут вторыми.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9407

      Cules2013 7 минут назад

      хрена се у вас запросы. Артур самим позарез нужен.

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