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  • «Интер» хочет получить от «Барселоны» за Мартинеса Артура, Тодибо и Аленья

«Интер» хочет получить от «Барселоны» за Мартинеса Артура, Тодибо и Аленья

4 марта 2020, 21:48
3

В руководстве «Интера» не исключают вариант ухода форварда Лаутаро Мартинеса в «Барселону» – миланцы готовы провести переговоры. Итальянцы хотят получить трех игроков каталонцев. Речь идет о Жане-Клере Тодибо, Артуре и Карлесе Аленья.

Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов евро, что на 31 миллион больше рыночной стоимости игрока.

  • В текущем сезоне Серии А Мартинес провел 21 матч, забил 11 голов, сделал три результативные передачи.
  • Сообщалось, что Мартинес предпочитает перейти именно в «Барселону».
  • Каталонцы в Примере идут вторыми.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Интер Аленья Карлес Мартинес Лаутаро Тодибо Жан-Клер Артур
Комментарии (3)
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Cules2013
1583348452
хрена се у вас запросы. Артур самим позарез нужен.
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калач
1583348925
с тем же успехом можно было Месси попросить
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Hektor 84
1583354445
Фейк! Зачем Интеру эти кривоногие? Та и не продадут они Лаутаро! А если и продадут то чисто за бабло и всё полностью сразу. Без всяких рассрочек.
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