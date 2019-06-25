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    Mundo Deportivo: «Барселона» обменяет Силлессена на вратаря «Валенсии» Нето

    В ближайшее время «Валенсия» и «Барселона» обменяются вратарями. Как сообщает Mundo Deportivo, командами поменяются Яспер Силлессен и Нето.

    По информации источника, клубы договорились о сделке без доплат, однако каталонцы сомневаются в своем решении и, возможно, потребуют доплату в размере 5 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне 30-летний Силлессен сыграл 11 матчей в составе «Барселоны» и пропустил 13 голов.
    • В активе 29-летнего Нето в минувшей кампании 47 игр. В них голкипер пропустил 49 мячей.
    • Рыночная стоимость обоих футболистов – 18 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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