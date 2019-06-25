Mundo Deportivo: «Барселона» обменяет Силлессена на вратаря «Валенсии» Нето

В ближайшее время «Валенсия» и «Барселона» обменяются вратарями. Как сообщает Mundo Deportivo, командами поменяются Яспер Силлессен и Нето.

По информации источника, клубы договорились о сделке без доплат, однако каталонцы сомневаются в своем решении и, возможно, потребуют доплату в размере 5 миллионов евро.