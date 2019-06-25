Mundo Deportivo: «Барселона» обменяет Силлессена на вратаря «Валенсии» Нето

В ближайшее время «Валенсия» и «Барселона» обменяются вратарями. Как сообщает Mundo Deportivo, командами поменяются Яспер Силлессен и Нето.
По информации источника, клубы договорились о сделке без доплат, однако каталонцы сомневаются в своем решении и, возможно, потребуют доплату в размере 5 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 30-летний Силлессен сыграл 11 матчей в составе «Барселоны» и пропустил 13 голов.
- В активе 29-летнего Нето в минувшей кампании 47 игр. В них голкипер пропустил 49 мячей.
- Рыночная стоимость обоих футболистов – 18 миллионов евро.