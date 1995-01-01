Четыре игрока «Валенсии» вошли в команду недели в Лиге Европы

Черышева специально держат на скамейке из-за его окончания аренды и не дают возможность попасть в символическую сборную ЛЕ. Он вернется в Вильяреал летом
УЕФА опубликовал команду недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.
В состав включены четыре игрока из «Валенсии», три – из «Айнтрахта», по два – из «Челси» и «Славии».
Полностью команда выглядит так: Нето, Антонио Латорре, Муктар Дьякаби (все – «Валенсия»), Макото Хасебе, Данни Да Коста (оба – «Айнтрахт»), Даниэль Парехо («Валенсия»), Томаш Соучек, Петр Шевчик (оба – «Славия»), Филип Костич («Айнтрахт»), Педро, Оливье Жиру (оба – «Челси»).
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 апреля 2019 г.