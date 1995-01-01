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    Четыре игрока «Валенсии» вошли в команду недели в Лиге Европы

    УЕФА опубликовал команду недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

    В состав включены четыре игрока из «Валенсии», три – из «Айнтрахта», по два – из «Челси» и «Славии».

    Полностью команда выглядит так: Нето, Антонио Латорре, Муктар Дьякаби (все – «Валенсия»), Макото Хасебе, Данни Да Коста (оба – «Айнтрахт»), Даниэль Парехо («Валенсия»), Томаш Соучек, Петр Шевчик (оба – «Славия»), Филип Костич («Айнтрахт»), Педро, Оливье Жиру (оба – «Челси»).

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +502

      Genz 13 минут назад

      Черышева специально держат на скамейке из-за его окончания аренды и не дают возможность попасть в символическую сборную ЛЕ. Он вернется в Вильяреал летом

      0
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      Рейтинг: +4114

      84aivengo 42 минуты назад

      жаль,черышева нет

      1
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