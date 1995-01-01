«Барселона» объявила о переходе Нето из «Валенсии» за 26 миллионов

вот что значит откат)))) а нельзя было просто обменяться киперами?))))
«Барселона» объявила о достижении договоренности с «Валенсией» по трансферу голкипера Нето.
Каталонцы заключили с бразильцем контракт сроком до 2023 года. Приобретение 29-летнего футболиста обошлось «Барселоне» в 26 миллионов евро плюс 9 миллионов в виде различных бонусов.
Каталонский клуб установил сумму отступных за вратаря в размере 200 миллионов.
- Ранее в «Валенсию» из «Барселоны» перешел голкипер Яспер Силлессен.
- В прошлом сезоне Нето провел за «Валенсию» 47 матчей (14 – на ноль) и пропустил 49 голов.
Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионов