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    «Барселона» объявила о переходе Нето из «Валенсии» за 26 миллионов

    «Барселона» объявила о достижении договоренности с «Валенсией» по трансферу голкипера Нето.

    Каталонцы заключили с бразильцем контракт сроком до 2023 года. Приобретение 29-летнего футболиста обошлось «Барселоне» в 26 миллионов евро плюс 9 миллионов в виде различных бонусов.

    Каталонский клуб установил сумму отступных за вратаря в размере 200 миллионов.

    • Ранее в «Валенсию» из «Барселоны» перешел голкипер Яспер Силлессен.
    • В прошлом сезоне Нето провел за «Валенсию» 47 матчей (14 – на ноль) и пропустил 49 голов.

    Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионов

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +961

      Dizayner 17 минут назад

      вот что значит откат)))) а нельзя было просто обменяться киперами?))))

      0
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      Рейтинг: +72

      BarcaRulezz 18 минут назад

      Хоть и не мои деньги, но как же надоели эти махинации, продать кипера сборной Голландии и взять этого 29летнего ноунейма на банку за такую же цену. Что как будто нельзя было из молодёжки кого подтянуть или найти подешевле в Испании, ну явно же свой взгрев получили боссы.

      1
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      Рейтинг: +422

      KPCCSPB 43 минуты назад

      Хахахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2987

      dinar7777dinar > KPCCSPB 30 минут назад

      Че ты ржешь далба **?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +234

      GSmall > dinar7777dinar 12 минут назад

      Далб,,, поэтому и ржет)

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