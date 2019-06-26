Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионов

    «Барселона» объявила о трансфере вратаря Яспера Силлессена в «Валенсию». Валенсийский клуб заплатит 35 миллионов евро за переход футболиста.

    Игрок подписал контракт до 2023 года с суммой отступных 80 миллионов евро, сообщается на сайте «Валенсии».

    • Силлессен играл за «Барселону» с 2016 года.
    • Он провел за клуб 32 игры и по два раза выигрывал Примеру и Кубок Испании, один раз – Суперкубок Испании.

    Фото – официальный сайт «Валенсии»

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2019 22:54
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1206

      Shaitan. 8 минут назад

      Зато на Черышева 6 млн найти не могут)) Видать не так сильно нужен(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +252

      ФК_Полоцк 14 минут назад

      Что то как то дороговато...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1558

      SarJr 1 час назад

      вообще отличная сумма за вратаря запаса

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71966
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru