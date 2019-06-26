Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионов

«Барселона» объявила о трансфере вратаря Яспера Силлессена в «Валенсию». Валенсийский клуб заплатит 35 миллионов евро за переход футболиста.

Игрок подписал контракт до 2023 года с суммой отступных 80 миллионов евро, сообщается на сайте «Валенсии».

Силлессен играл за «Барселону» с 2016 года.

Он провел за клуб 32 игры и по два раза выигрывал Примеру и Кубок Испании, один раз – Суперкубок Испании.

Фото – официальный сайт «Валенсии»