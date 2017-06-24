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    «Милан» рассматривает вариант покупки старшего брата Доннаруммы

    28-летний голкипер греческого «Астераса» Антонио Доннарумма может сменить своего брата Джанлуиджи в статусе голкипера «Милана». Об этом сообщил ресурс Football Italia. По данным источника, Доннарумма-старший рассматривается миланским клубом как игрок замены.

    В случае ухода 18-летнего Доннаруммы «россонери» попробует подписать контракт с вратарем «Дженоа» Маттиа Перином или Нето из «Ювентуса».

    Напомним, о нежелании Джанлуиджи Доннаруммы продлевать контракт с «Миланом» стало известно 15-го июня. Срок действующего соглашения игрока сборной Италии истекает в июне 2018-го года.

    Источник: Football Italia

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    24.06.2017 22:19
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