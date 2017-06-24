«Милан» рассматривает вариант покупки старшего брата Доннаруммы

28-летний голкипер греческого «Астераса» Антонио Доннарумма может сменить своего брата Джанлуиджи в статусе голкипера «Милана». Об этом сообщил ресурс Football Italia. По данным источника, Доннарумма-старший рассматривается миланским клубом как игрок замены.

В случае ухода 18-летнего Доннаруммы «россонери» попробует подписать контракт с вратарем «Дженоа» Маттиа Перином или Нето из «Ювентуса».

Напомним, о нежелании Джанлуиджи Доннаруммы продлевать контракт с «Миланом» стало известно 15-го июня. Срок действующего соглашения игрока сборной Италии истекает в июне 2018-го года.