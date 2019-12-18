- 18 декабря 2019
- 22:41 Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает 5
- 21 декабря 2018
- 00:58 Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
- 10 июля 2017
- 23:22 Фото Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане» 4
- 4 июля 2017
- 01:33 Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан» 1
- 11 декабря 2015
- 01:57 Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу» 1
- 26 ноября 2015
- 23:23 Лига Европы. «Шальке» в концовке переиграл АПОЭЛ, «Спарта» взяла верх над «Астерасом»
- 6 ноября 2015
- 01:28 Лига Европы. «Астерас» одолел дома АПОЭЛ, «Спарта» и «Шальке» разошлись миром
- 22 октября 2015
- 22:22 Лига Европы. Кавенаги помог АПОЭЛу, «Шальке» и «Спарта» сыграли вничью
- 1 октября 2015
- 22:32 Лига Европы. «Шальке» не оставил шансов «Астерасу», «Спарта» обыграла АПОЭЛ
- 18 сентября 2015
- 00:43 Лига Европы. «Шальке» разгромил АПОЭЛ, «Астерас» сыграл вничью со «Спартой»