Лига Европы. Кавенаги помог АПОЭЛу, «Шальке» и «Спарта» сыграли вничью

АПОЭЛ в 3-м туре Лиги Европы заработал первые очки. Команда на своем поле обыграла греческий «Астерас», а помог ей в этом Фернандо Кавенаги, забивший с пенальти в конце первого тайма. Во втором поединке группы «Шальке» и «Спарта» победителя не выявили.

Лига Европы. Группа К. 3-й тур

АПОЭЛ (Кипр) – Астерас (Греция) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Лули, 8; 1:1 – Кавенаги, 43; 2:1 – Карлао, 59.

Шальке (Германия) – Спарта (Чехия) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – ди Санто, 6; 1:1 – Фатаи, 50; 1:2 – Лафата, 63; 2:2 – Сане, 73.