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Греция. Суперлига
Команды
Астерас
Состав
€ 10 млн
Астерас - состав команды
Триполис
Греция. Суперлига
Стадион:
Теодорос Колокотронис
Сайт:
http://www.asterastripolis.gr/
Тренер:
Милан Раставац
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Цинтотас Панайотис
Вра
33
€ 0.2 млн
71
Ангелидис Спирос
Вра
21
€ 0.15 млн
1
Пападопулос Никос
Вра
36
€ 0.125 млн
91
Theofilos Kakadiaris
Вра
-
16
Брорссон Франц
Защ
30
€ 0.8 млн
4
Силла Иссиага
Защ
32
€ 0.7 млн
19
Кастаньо Пепе
Защ
27
€ 0.6 млн
27
Коцирас Яннис
Защ
33
€ 0.45 млн
64
Делигианнидис Панайотис
Защ
30
€ 0.45 млн
3
Шипчич Никола
Защ
31
€ 0.4 млн
29
Помонис Константинос
Защ
24
€ 0.175 млн
8
Цандарис Фанис
Защ
33
€ 0.175 млн
13
Триантафиллопулос Костас
Защ
33
€ 0.175 млн
30
Dino Grozdanic
Защ
-
32
Jordan Silva
Защ
-
28
Alex Mendez
Защ
-
21
Курбелис Димитрис
Пол
32
€ 0.9 млн
10
Гонсалес Эдер
Пол
29
€ 0.7 млн
22
Муньос Мумо
Пол
31
€ 0.45 млн
14
Чикко Хулиан
Пол
28
€ 0.45 млн
5
Яблонский Евгений
Пол
31
€ 0.45 млн
8
Бузукис Яннис
Пол
28
€ 0.45 млн
80
Bruno Perez
Пол
-
23
Leandro Frroku
Пол
-
7
Бартоло Хулиан
Нап
30
€ 0.8 млн
39
Рикардиньо
Нап
25
€ 0.7 млн
19
Орозко Франко
Нап
24
€ 0.6 млн
32
Мендьета Хуниор
Нап
33
€ 0.35 млн
23
Риера Адриан
Нап
30
€ 0.25 млн
9
Македа Федерико
Нап
35
€ 0.15 млн
20
Кальцас Николаос
Нап
36
€ 0.125 млн
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
Нап
-
11
Ketu Jih Kalvin
Нап
-
17
Alexandros Tereziou
Нап
-
61
Vasilios Chatziemmanouil
Нап
-
96
Alberto Simoni
Нап
-
12
Constantinos Bouloulis
Нап
-
Всего игроков: 37, из них вратарей: 4, защитников: 12, полузащитников: 8, нападающих: 13
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