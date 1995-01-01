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    Астерас - расписание

    Город Триполис
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт www.asterastripolis.gr/
    Стадион Теодорос Колокотронис
    Тренер Апостолос Манциос
    Греция. Суперлига (2022/2023)
    25 тур
    		4 марта, суббота 21:00 Астерас Атромитос
    Греция. Суперлига (2022/2023)
    26 тур
    		12 марта, воскресенье 20:00 Ионикос Астерас
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