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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Астерас
Панетоликос - Астерас: обзор матча 21 мая 2026
Панетоликос
21.05.2026, четверг, 19:00
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Астерас
70'
L. Lobato (П)
28'
Х. Бартоло
82'
G. Charalampoglou
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Астерас
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Alexandros Tereziou
90'
+5
Желтая карточка
Vasilios Chatziemmanouil
90'
+5'
84'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️➡️️
Николай Алхо
84'
Замена
C. Almyras
️️️️➡️️
Хуниор Мендьета
Замена
️️️️➡️️
Андреас Бухалакис
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
Georgios Charalampoglou
Пас отдал
Christos Gromitsaris
78'
Замена
Christos Gromitsaris
️️️️➡️️
Фанис Цандарис
78'
Замена
Georgios Charalampoglou
️️️️➡️️
Федерико Македа
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Lenny Lobato
70'
68'
Вторая желтая
Dimitrios Grammenos
66'
Замена
️️️️➡️️
Хулиан Бартоло
Пенальти не реализован
Андреас Бухалакис
64'
62'
Желтая карточка
Никола Шипчич
Замена
️️️️➡️️
Adriano Bregou
61'
Замена
Gustav Granath
️️️️➡️️
Christos Shelis
46'
45'
+2'
28'
ГОЛ! 0:1!
Хулиан Бартоло
12'
Желтая карточка
Dimitrios Grammenos
Травма
Diego Esteban
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
16
Christos Shelis
ЦЗ
15
Christian Manrique
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
41
Андреас Бухалакис
(К)
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Diego Esteban
ЦФ
70
Lenny Lobato
ЦФ
7
Lampros Smyrlis
ЦФ
25
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Астерас
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
99
Dimitrios Grammenos
ЦП
5
Евгений Яблонский
ЦП
7
Хулиан Бартоло
(К)
ЛВ
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
41
Федерико Македа
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Панетоликос
12
Живко Живкович
ВР
1
Michalis Pardalos
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Gustav Granath
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
18
Яннис Сациас
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
23
Georgios Agapakis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
Астерас
55
Vasilios Archontakakis
ВР
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
34
Christos Gromitsaris
ЦЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
80
Bruno Perez
ЦП
68
C. Almyras
ЦП
11
D. Emmanouilidis
ЦП
96
Alberto Simoni
ЦФ
49
Georgios Charalampoglou
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
2-4-5
16
15
28
41
Бухалакис
30
35
Мавриас
22
25
Баджи
7
70
99
4-2-1-4
8
Цандарис
17
Алхо
3
Шипчич
74
99
5
Яблонский
7
Бартоло
27
61
41
Македа
32
Мендьета
16
2
2
16
18
Сациас
18
Сациас
8
8
8
Цандарис
34
34
8
Цандарис
32
Мендьета
68
68
32
Мендьета
17
Алхо
11
11
17
Алхо
41
Македа
49
49
41
Македа
Остались в запасе
Панетоликос
Астерас
12
Живко Живкович
ВР
1
Michalis Pardalos
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
23
Georgios Agapakis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
55
Vasilios Archontakakis
ВР
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
80
Bruno Perez
ЦП
96
Alberto Simoni
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
1
Michalis Pardalos
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
23
Georgios Agapakis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
Остались в запасе
55
Vasilios Archontakakis
ВР
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
80
Bruno Perez
ЦП
96
Alberto Simoni
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Милан Раставац
Статистика матча Панетоликос - Астерас
1
1
4
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
15
Офсайды
0
1
Количество передач
372
226
Сейвы
4
6
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.23
1.86
xGP (предотвращенные голы)
1.39
1.39
Информация о матче
Главный судья:
Georgios Kokkinos, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Посещаемость:
1301
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1 : 1
16.05.2026
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Астерас
0 : 0
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1 : 1
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1 : 2
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1 : 1
16.05.2026
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12.05.2026
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0 : 1
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