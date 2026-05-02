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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Кифисиас
Панетоликос - Кифисиас: обзор матча 02 мая 2026
Панетоликос
02.05.2026, суббота, 17:00
Греция. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Кифисиас
63'
Х. Помбо (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Кифисиас
Завершен
Желтая карточка
Gustav Granath
90'
+8
90'
+1
Замена
Альберто Ботиа
️️️️➡️️
Хорхе Помбо
90'
+7'
Замена
Хуан Мануэль Гарсия
️️️️➡️️
Farley Rosa
85'
84'
Замена
️️️️➡️️
Bernardo Martins
84'
Замена
Dimitris Theodoridis
️️️️➡️️
Apostolos Christopoulos
74'
Замена
Лазаре Амани
️️️️➡️️
Gerson Sousa
Замена
Lenny Lobato
️️️️➡️️
Андреас Бухалакис
72'
66'
Желтая карточка
Якуб Покорны
66'
Желтая карточка
Timipere Johnson Eboh
Желтая карточка
Живко Живкович
65'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Хорхе Помбо
Желтая карточка
Christos Shelis
59'
Желтая карточка
Christian Manrique
54'
Замена
️️️️➡️️
Юссуф Баджи
46'
45'
+1'
10'
Желтая карточка
Apostolos Christopoulos
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
2
Gustav Granath
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
15
Christian Manrique
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
(К)
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
10
Александру Мэцан
АП
35
Харис Мавриас
ПП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
25
Юссуф Баджи
ЦФ
22
Diego Esteban
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Кифисиас
99
Мойзес Рамирес
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
6
Хорхе Помбо
(К)
АП
7
Жереми Антонисс
ЛВ
10
Gerson Sousa
ЦФ
8
Bernardo Martins
ЦФ
72
Apostolos Christopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Панетоликос
12
Живко Живкович
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
70
Lenny Lobato
ЦФ
7
Lampros Smyrlis
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
Кифисиас
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
1
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Theodoros Faitakis
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Alexandros Pothas
ЦП
88
Лазаре Амани
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
18
Christos Ligdas
ЦФ
90
Patrik Mijić
ЦФ
77
Miguel Tavares
ЦФ
9
Dimitris Theodoridis
ЦФ
3-3-1-4
2
16
15
41
Бухалакис
19
35
Мавриас
10
Мэцан
99
14
22
25
Баджи
4-1-2-3
99
Рамирес
38
Покорны
5
Петков
22
Конате
76
Ларуки
14
6
Помбо
7
Антонисс
72
8
10
41
Бухалакис
70
70
41
Бухалакис
7
7
19
31
Гарсия
31
Гарсия
19
71
Михаляк
71
Михаляк
6
Помбо
4
Ботиа
4
Ботиа
6
Помбо
10
88
Амани
88
Амани
10
72
9
9
72
Остались в запасе
Панетоликос
Кифисиас
12
Живко Живкович
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
1
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Theodoros Faitakis
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Alexandros Pothas
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
18
Christos Ligdas
ЦФ
90
Patrik Mijić
ЦФ
77
Miguel Tavares
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
Остались в запасе
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
1
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Theodoros Faitakis
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Alexandros Pothas
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
18
Christos Ligdas
ЦФ
90
Patrik Mijić
ЦФ
77
Miguel Tavares
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Панетоликос - Кифисиас
6
3
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
19
Офсайды
1
1
Количество передач
389
345
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.15
1.29
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Посещаемость:
1767
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Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 2
21.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 2
21.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
1 : 2
09.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
0 : 1
02.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
0 : 1
02.05.2026
Кифисиас
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