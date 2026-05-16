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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - Панетоликос
Пансерраикос - Панетоликос: обзор матча 16 мая 2026
Пансерраикос
16.05.2026, суббота, 19:00
Греция. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Панетоликос
65'
V. Feltes
14'
Х. Мануэль Гарсия
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - Панетоликос
Завершен
Желтая карточка
A. Maskanakis
79'
Замена
Алекс Тейшейра
️️️️➡️️
Адриан Риера
79'
Желтая карточка
Ива Гелашвили
76'
76'
Замена
️️️️➡️️
Яннис Сациас
68'
Замена
Lenny Lobato
️️️️➡️️
Lampros Smyrlis
68'
Замена
Adriano Bregou
️️️️➡️️
Александру Мэцан
ГОЛ! 1:1!
Volnei Feltes
Пас отдал
Николас Карелис
65'
Желтая карточка
Ангелос Лиасос
50'
Замена
A. Maskanakis
️️️️➡️️
S. Ben Sallam
46'
Замена
️️️️➡️️
Giannis Doiranlis
46'
Замена
Николас Карелис
️️️️➡️️
Aristotelis Karasalidis
46'
41'
Желтая карточка
Яннис Сациас
38'
Замена
️️️️➡️️
Хуан Мануэль Гарсия
Замена
Йоэль Армугом
️️️️➡️️
Мариос Цаусис
35'
14'
ГОЛ! 0:1!
Хуан Мануэль Гарсия
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
20
Alexandros Tsobanidis
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
19
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Ива Гелашвили
ЦЗ
30
Volnei Feltes
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
(К)
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
6
S. Ben Sallam
ЦП
24
Giannis Doiranlis
ЦП
7
Адриан Риера
ПВ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Панетоликос
1
Michalis Pardalos
ВР
15
Christian Manrique
ЦЗ
2
Gustav Granath
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
5
Себастьян Младен
(К)
ЦЗ
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Александру Мэцан
АП
77
Вангелис Николау
АП
7
Lampros Smyrlis
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Пансерраикос
13
Viktoras Sakalidis
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
17
A. Maskanakis
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
12
Riquelme
ЦФ
72
Giorgos Marinos
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Панетоликос
12
Живко Живкович
ВР
16
Christos Shelis
ЦЗ
23
Georgios Agapakis
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
22
Diego Esteban
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
70
Lenny Lobato
ЦФ
25
Юссуф Баджи
ЦФ
3-3-2-1-1
20
5
Гелашвили
30
4
14
Цаусис
8
Лиасос
19
Лирацис
6
24
7
Риера
9
Иван
4-1-2-3
1
2
65
5
Младен
15
18
Сациас
10
Мэцан
77
Николау
31
Гарсия
14
7
14
Цаусис
31
Армугом
31
Армугом
14
Цаусис
6
17
17
6
7
Риера
11
Тейшейра
11
Тейшейра
7
Риера
4
80
Карелис
80
Карелис
4
10
Мэцан
30
30
10
Мэцан
8
8
7
70
70
7
Остались в запасе
Пансерраикос
Панетоликос
13
Viktoras Sakalidis
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
12
Riquelme
ЦФ
72
Giorgos Marinos
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
12
Живко Живкович
ВР
16
Christos Shelis
ЦЗ
23
Georgios Agapakis
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
22
Diego Esteban
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
25
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
13
Viktoras Sakalidis
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
23
Charalampos Georgiadis
ЦЗ
28
Ethan Duncan Brooks
ЦП
63
Viktor Roumiantsev
ЦП
12
Riquelme
ЦФ
72
Giorgos Marinos
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
16
Christos Shelis
ЦЗ
23
Georgios Agapakis
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
22
Diego Esteban
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
25
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Пансерраикос - Панетоликос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Главный судья:
Fotios Polychronis, Greece
Стадион:
Серрес Муниципаль
Новости команд
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