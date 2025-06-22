«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана

«Ахмат» ведет переговоры с «Ризеспором» по трансферу центрального полузащитника Ибрахима Олавоина.

Контракт 27-летнего нигерийца с турецким клубом рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Олавоина в 2,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне хавбек провел за «Ризеспор» 34 матча, забил 6 голов, отдал 9 передач.

Футболист сыграл в 2 матчах за сборную Нигерии, в том числе 1 в отборе на ЧМ-2026.

Сообщается, что «Ахмат» также заинтересован в приобретении центральных защитников иранского «Гол Гохара» 25-летнего сенегальца Усмана Н'Донга и 22-летнего иранца Мохаммадмехди Заре.

Также грозненский клуб объявил об уходе защитника Ясмина Челиковича. Клуб расторг контракт с игроком по соглашению сторон.