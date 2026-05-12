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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Ларисса
Панетоликос - Ларисса: обзор матча 12 мая 2026
Панетоликос
12.05.2026, вторник, 19:00
Греция. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ларисса
90+4'
Х. Мануэль Гарсия
58'
Л. Тупта
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Ларисса
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Яни Атанасов
Желтая карточка
Андреас Бухалакис
90'
+6
90'
+4
Замена
Theocharis Iliadis
️️️️➡️️
Любомир Тупта
ГОЛ! 1:1!
Хуан Мануэль Гарсия
Пас отдал
Яннис Сациас
90'
+4
90'
+5'
78'
Замена
Зисис Хацистравос
️️️️➡️️
Анхело Сагаль
78'
Замена
Эрик Феригра
️️️️➡️️
Иванн Масон
Замена
️️️️➡️️
Farley Rosa
77'
77'
Травма
Иванн Масон
Замена
Хуан Мануэль Гарсия
️️️️➡️️
Юссуф Баджи
68'
Замена
Lampros Smyrlis
️️️️➡️️
Lenny Lobato
68'
58'
ГОЛ! 0:1!
Любомир Тупта
Пас отдал
Анхело Сагаль
Желтая карточка
Юссуф Баджи
52'
46'
Замена
Давид Кристьян Олафссон
️️️️➡️️
Факундо Перес
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
16
Christos Shelis
ЦЗ
15
Christian Manrique
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
41
Андреас Бухалакис
(К)
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
10
Александру Мэцан
АП
35
Харис Мавриас
ПП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
70
Lenny Lobato
ЦФ
22
Diego Esteban
ЦФ
25
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Ларисса
21
Theodoros Venetekidis
ВР
27
Иванн Масон
ЛЗ
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
28
Дилан Батубинсика
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
31
Яни Атанасов
ОП
8
Факундо Перес
ЦП
19
Giannis Pasas
(К)
ЦП
29
Любомир Тупта
ЛВ
25
Анхело Сагаль
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Панетоликос
12
Живко Живкович
ВР
2
Gustav Granath
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
18
Яннис Сациас
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
7
Lampros Smyrlis
ЦФ
9
Jorge Aguirre
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
Ларисса
1
Nikolaos Melissas
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
17
Dimitrios Diminikos
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
10
Luca Andrada
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
18
Зисис Хацистравос
АП
7
Жульен Нгой
ЦФ
2-4-1-4
16
15
28
41
Бухалакис
19
35
Мавриас
10
Мэцан
99
25
Баджи
22
70
3-3-2-1-1
21
33
28
Батубинсика
15
22
31
Атанасов
27
Масон
8
Перес
19
29
Тупта
25
Сагаль
18
Сациас
18
Сациас
25
Баджи
31
Гарсия
31
Гарсия
25
Баджи
70
7
7
70
8
Перес
20
Олафссон
20
Олафссон
8
Перес
27
Масон
14
Феригра
14
Феригра
27
Масон
29
Тупта
4
4
29
Тупта
23
23
25
Сагаль
18
Хацистравос
18
Хацистравос
25
Сагаль
Остались в запасе
Панетоликос
Ларисса
12
Живко Живкович
ВР
2
Gustav Granath
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
17
Dimitrios Diminikos
ЦП
10
Luca Andrada
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
2
Gustav Granath
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
30
Adriano Bregou
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
17
Dimitrios Diminikos
ЦП
10
Luca Andrada
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Панетоликос - Ларисса
2
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
1
Нарушения
13
11
Офсайды
0
1
Количество передач
535
241
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.9
xGP (предотвращенные голы)
0.42
0.42
Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Tsakalidis, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Посещаемость:
1537
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1 : 2
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2 : 1
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