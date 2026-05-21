Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - Ларисса
Кифисиас - Ларисса: обзор матча 21 мая 2026
Кифисиас
21.05.2026, четверг, 19:00
Греция. Суперлига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Ларисса
3'
Я. Ларуки
31'
Х. Помбо
79'
Л. Амани
6'
Л. Тупта
53'
Ф. Перес
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - Ларисса
Завершен
90'
+3'
79'
Замена
Гаэль Какута
️️️️➡️️
Факундо Перес
ГОЛ! 3:2!
Лазаре Амани
Пас отдал
Michalis Patiras
79'
Замена
Угу Соуза
️️️️➡️️
Альберто Ботиа
73'
Замена
Apostolos Christopoulos
️️️️➡️️
Хорхе Помбо
72'
62'
Замена
Пахалис Стайкос
️️️️➡️️
Анхело Сагаль
Замена
Michalis Patiras
️️️️➡️️
Gerson Sousa
60'
Замена
Лазаре Амани
️️️️➡️️
Рубен Перес
59'
Желтая карточка
Gerson Sousa
58'
Замена
Alexandros Pothas
️️️️➡️️
Че Наннели
58'
53'
ГОЛ! 2:2!
Факундо Перес
Пас отдал
Эрик Феригра
46'
Замена
Зисис Хацистравос
️️️️➡️️
Konstantinos Grozos
45'
+1'
35'
Желтая карточка
Яни Атанасов
ГОЛ! 2:1!
Хорхе Помбо
Пас отдал
Gerson Sousa
31'
8'
Гол отменен - офсайд
Любомир Тупта
6'
ГОЛ! 1:1!
Любомир Тупта
ГОЛ! 1:0!
Яссер Ларуки
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
99
Мойзес Рамирес
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
(К)
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
11
Че Наннели
ПВ
8
Bernardo Martins
ЦФ
10
Gerson Sousa
ЦФ
9
Dimitris Theodoridis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Ларисса
21
Theodoros Venetekidis
ВР
27
Иванн Масон
ЛЗ
3
Konstantinos Grozos
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
31
Яни Атанасов
ОП
19
Giannis Pasas
(К)
ЦП
8
Факундо Перес
ЦП
29
Любомир Тупта
ЛВ
25
Анхело Сагаль
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Кифисиас
1
Василиос Ксенопулос
ВР
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
15
Theodoros Faitakis
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
88
Лазаре Амани
ЦП
16
Alexandros Pothas
ЦП
30
Michalis Patiras
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
90
Patrik Mijić
ЦФ
72
Apostolos Christopoulos
ЦФ
18
Christos Ligdas
ЦФ
Ларисса
1
Nikolaos Melissas
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
23
Leandro Garate
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
17
Dimitrios Diminikos
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
5
Гаэль Какута
АП
4-1-2-3
99
Рамирес
76
Ларуки
4
Ботиа
5
Петков
2
Симон
21
Перес
6
Помбо
11
Наннели
9
10
8
3-3-2-1-1
21
15
22
14
Феригра
3
31
Атанасов
27
Масон
19
8
Перес
29
Тупта
25
Сагаль
4
Ботиа
33
Соуза
33
Соуза
4
Ботиа
21
Перес
88
Амани
88
Амани
21
Перес
11
Наннели
16
16
11
Наннели
10
30
30
10
6
Помбо
72
72
6
Помбо
23
23
25
Сагаль
26
Стайкос
26
Стайкос
25
Сагаль
3
18
Хацистравос
18
Хацистравос
3
8
Перес
5
Какута
5
Какута
8
Перес
Остались в запасе
Кифисиас
Ларисса
1
Василиос Ксенопулос
ВР
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
15
Theodoros Faitakis
ЦЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
90
Patrik Mijić
ЦФ
18
Christos Ligdas
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
1
Nikolaos Melissas
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
17
Dimitrios Diminikos
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
1
Василиос Ксенопулос
ВР
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
15
Theodoros Faitakis
ЦЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
90
Patrik Mijić
ЦФ
18
Christos Ligdas
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
17
Dimitrios Diminikos
ЦП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча Кифисиас - Ларисса
1
1
Всего ударов по воротам
21
16
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
12
Офсайды
1
1
Количество передач
511
386
Сейвы
2
7
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
7
11
xG (ожидаемые голы)
1.83
1.95
xGP (предотвращенные голы)
0.84
0.84
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Papadopoulos, Greece
Стадион:
Municipal Kifisia Stadium Zirineio, Kifisia
Посещаемость:
713
Новости команд
Все
Кифисиас
Ларисса
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Больше новостей
Последние матчи
Все
Кифисиас
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
0 : 1
02.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+