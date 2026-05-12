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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - Атромитос
Кифисиас - Атромитос: обзор матча 12 мая 2026
Кифисиас
12.05.2026, вторник, 19:00
Греция. Суперлига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Атромитос
35'
Мансур
59'
М. Баку
64'
М. Баку
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - Атромитос
Завершен
90'
+3'
Замена
Alexandros Pothas
️️️️➡️️
Konstantinos Roukounakis
82'
Замена
Patrik Mijić
️️️️➡️️
Dimitris Theodoridis
82'
82'
Замена
Konstantinos Batos
️️️️➡️️
Стивен Цубер
69'
Замена
Athanasios Karamanis
️️️️➡️️
Самуэль Мутуссами
69'
Замена
️️️️➡️️
Макана Баку
69'
Замена
Куини
️️️️➡️️
Йере Уронен
68'
Травма
Йере Уронен
64'
ГОЛ! 0:3!
Макана Баку
62'
Замена
️️️️➡️️
Stavros Pnevmonidis
59'
ГОЛ! 0:2!
Макана Баку
Пас отдал
Петер Михорль
Замена
Хорхе Помбо
️️️️➡️️
Лукас Вильяфаньес
57'
Замена
Bernardo Martins
️️️️➡️️
Лазаре Амани
46'
45'
+2'
43'
Желтая карточка
Петер Михорль
35'
ГОЛ! 0:1!
Мансур
Пас отдал
Петер Михорль
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
1
Василиос Ксенопулос
ВР
33
Угу Соуза
(К)
ЦЗ
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
88
Лазаре Амани
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
17
Konstantinos Roukounakis
ЦП
11
Че Наннели
ПВ
9
Dimitris Theodoridis
ЦФ
77
Miguel Tavares
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Атромитос
1
Лефтерис Хутесиотис
(К)
ВР
70
Мансур
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
7
Ehije Ukaki
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
77
Стивен Цубер
ЛП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
8
Петер Михорль
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Кифисиас
99
Мойзес Рамирес
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
15
Theodoros Faitakis
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
16
Alexandros Pothas
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
8
Bernardo Martins
ЦФ
10
Gerson Sousa
ЦФ
90
Patrik Mijić
ЦФ
Атромитос
25
Лука Гугешашвили
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
6
Athanasios Karamanis
ЦП
33
Konstantinos Batos
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Том ван Верт
ЦФ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
4-3-1-2
1
Ксенопулос
33
Соуза
38
Покорны
2
Симон
22
Конате
88
Амани
19
Вильяфаньес
17
11
Наннели
77
9
4-5-1
1
Хутесиотис
21
Уронен
7
4
70
Мансур
5
Циггарас
8
Мутуссами
10
8
Михорль
77
Цубер
32
Баку
17
16
16
17
19
Вильяфаньес
6
Помбо
6
Помбо
19
Вильяфаньес
88
Амани
8
8
88
Амани
10
10
9
90
90
9
21
Уронен
17
Куини
17
Куини
21
Уронен
8
Мутуссами
6
6
8
Мутуссами
77
Цубер
33
33
77
Цубер
Остались в запасе
Кифисиас
Атромитос
99
Мойзес Рамирес
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
15
Theodoros Faitakis
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
25
Лука Гугешашвили
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
20
Spyros Abartzidis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Том ван Верт
ЦФ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
99
Мойзес Рамирес
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
15
Theodoros Faitakis
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
20
Spyros Abartzidis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Том ван Верт
ЦФ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Кифисиас - Атромитос
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
13
11
Офсайды
3
1
Количество передач
433
433
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.61
xGP (предотвращенные голы)
1.03
1.03
Информация о матче
Главный судья:
Василиос Фотиас
Стадион:
Апостолос Николаидис
Посещаемость:
527
Новости команд
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Кифисиас
Атромитос
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
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Последние матчи
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Кифисиас
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
0 : 1
02.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
1 : 2
09.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
4 : 2
02.05.2026
Атромитос
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