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    • «Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб

    «Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб

    Греческий «Атромитос» объявил о расставании с главным тренером команды Сашей Иличем и его помощниками Велико Каплановичем и Дарко Обрадовичем. Официальный сайт клуба сообщил, что они продолжат карьеру в России. Илич считается главным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН».

    • Илич возглавил «Атромитос» в октябре 2023 года. В 29 матчах под его руководством команда одержала 10 побед при 11 ничьих и 8 поражениях.
    • «Атромитос» занимает 10-е место место в чемпионате Греции. Команде осталось провести 1 матч в этом сезоне, но она уже не борется за попадание в еврокубки и сохранила место в Суперлиге.
    • Исполняющим обязанности главного тренера «Пари НН» является Антон Хазов, занявший эту должность после увольнения Сергея Юрана.

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    Источник: официальный сайт «Атромитоса»

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    03.05.2024 08:35
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    Комментарии (2)
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    andr45
    1714717860
    ЛОВЧЕВ «Сегодня вся страна говорит об импортозамещении, а они иностранных тренеров везут.»
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    Cleaner
    1714733862
    Зачем Пари НН тренер, который НИЧЕГО не добился в середнячковом клубе Греции? БАБЛО Новгородское попилить???...(((
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