«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб

Греческий «Атромитос» объявил о расставании с главным тренером команды Сашей Иличем и его помощниками Велико Каплановичем и Дарко Обрадовичем. Официальный сайт клуба сообщил, что они продолжат карьеру в России. Илич считается главным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН».

Илич возглавил «Атромитос» в октябре 2023 года. В 29 матчах под его руководством команда одержала 10 побед при 11 ничьих и 8 поражениях.

«Атромитос» занимает 10-е место место в чемпионате Греции. Команде осталось провести 1 матч в этом сезоне, но она уже не борется за попадание в еврокубки и сохранила место в Суперлиге.

Исполняющим обязанности главного тренера «Пари НН» является Антон Хазов, занявший эту должность после увольнения Сергея Юрана.