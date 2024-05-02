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    «Пари НН» может остаться без Илича

    Вопрос о возможном назначении главного тренера греческого «Атромитоса» Саши Илича в «Пари НН» пока находится в подвешенном состоянии.

    По данным Metaratings.ru, приход 46-летнего серба в нижегородский клуб зависит от того, договорятся ли клубы о сумме компенсации. Пока ситуация оценивается, как 50 на 50. В случае неудачи в переговорах по Иличу, «Пари НН» обратится к другим кандидатурам иностранных тренеров.

    • Ранее с поста главного тренера «Пари НН» был уволен Сергей Юран.
    • Исполняющим обязанности главного тренера стал Антон Хазов.
    • «Пари НН» занимает 11-е место в РПЛ с 28 очками.
    • За 4 тура до финиша сезона команда находится в двух очках от зоны стыковых матчей и в трех – от зоны вылета.
    • «Атромитос» играе в плей-аут чемпионата Греции, где занимает 10-е место. Команда гарантировала себе место в высшем дивизионе на следующей сезоне и ей осталось провести 1 матч 11 мая.

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    Источник: Metaratings.ru

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