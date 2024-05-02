«Пари НН» может остаться без Илича

Вопрос о возможном назначении главного тренера греческого «Атромитоса» Саши Илича в «Пари НН» пока находится в подвешенном состоянии.

По данным Metaratings.ru, приход 46-летнего серба в нижегородский клуб зависит от того, договорятся ли клубы о сумме компенсации. Пока ситуация оценивается, как 50 на 50. В случае неудачи в переговорах по Иличу, «Пари НН» обратится к другим кандидатурам иностранных тренеров.