«Пари НН» может остаться без Илича

Вопрос о возможном назначении главного тренера греческого «Атромитоса» Саши Илича в «Пари НН» пока находится в подвешенном состоянии.
По данным Metaratings.ru, приход 46-летнего серба в нижегородский клуб зависит от того, договорятся ли клубы о сумме компенсации. Пока ситуация оценивается, как 50 на 50. В случае неудачи в переговорах по Иличу, «Пари НН» обратится к другим кандидатурам иностранных тренеров.
- Ранее с поста главного тренера «Пари НН» был уволен Сергей Юран.
- Исполняющим обязанности главного тренера стал Антон Хазов.
- «Пари НН» занимает 11-е место в РПЛ с 28 очками.
- За 4 тура до финиша сезона команда находится в двух очках от зоны стыковых матчей и в трех – от зоны вылета.
- «Атромитос» играе в плей-аут чемпионата Греции, где занимает 10-е место. Команда гарантировала себе место в высшем дивизионе на следующей сезоне и ей осталось провести 1 матч 11 мая.