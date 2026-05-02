Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Атромитос
Астерас - Атромитос: обзор матча 02 мая 2026
Астерас
02.05.2026, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Атромитос
34'
Х. Бартоло (П)
39'
Н. Алхо
47'
C. Almyras
86'
С. Цубер
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Атромитос
Завершен
90'
+4'
86'
ГОЛ! 3:1!
Стивен Цубер
Пас отдал
Теохарис Циггарас
82'
Замена
️️️️➡️️
Макана Баку
76'
Желтая карточка
Петер Михорль
Желтая карточка
Стефан Митрович
73'
69'
Замена
️️️️➡️️
Stavros Pnevmonidis
Замена
Панайотис Делигианнидис
️️️️➡️️
Николай Алхо
69'
Замена
Стефан Митрович
️️️️➡️️
Хулиан Бартоло
69'
61'
Замена
Петер Михорль
️️️️➡️️
Самуэль Мутуссами
61'
Замена
Ehije Ukaki
️️️️➡️️
Сотирис Цилулис
Замена
Николаос Кальцас
️️️️➡️️
Федерико Македа
56'
Замена
Мумо Муньос
️️️️➡️️
Эдер Гонсалес
56'
Травма
Эдер Гонсалес
55'
ГОЛ! 3:0!
C. Almyras
Пас отдал
Иссиага Силла
47'
46'
Замена
Герасимос Митоглу
️️️️➡️️
Dimitrios Tsakmakis
45'
+5'
40'
Желтая карточка
Лука Гугешашвили
ГОЛ! 2:0!
Николай Алхо
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Хулиан Бартоло
34'
26'
Желтая карточка
Dimitrios Tsakmakis
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
(К)
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
68
C. Almyras
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
40
Ketu Jih Kalvin
ЦФ
41
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Атромитос
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
(К)
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
16
G. Papadopoulos
ЦЗ
77
Стивен Цубер
ЛП
12
Маттеос Мунтес
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Астерас
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
2
Роберт Иванов
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ПЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
75
Стефан Митрович
ЛВ
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
Атромитос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Ehije Ukaki
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
8
Петер Михорль
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
6
Athanasios Karamanis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
9
Том ван Верт
ЦФ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Пападопулос
69
Алагбе
13
Триантафиллопулос
3
Шипчич
4
Силла
10
Гонсалес
17
Алхо
68
7
Бартоло
41
Македа
40
3-1-4-2
25
Гугешашвили
4
44
16
12
Мунтес
8
Мутуссами
5
Циггарас
10
77
Цубер
23
Цилулис
32
Баку
2
Иванов
2
Иванов
17
Алхо
64
Делигианнидис
64
Делигианнидис
17
Алхо
10
Гонсалес
22
Муньос
22
Муньос
10
Гонсалес
7
Бартоло
75
Митрович
75
Митрович
7
Бартоло
41
Македа
20
Кальцас
20
Кальцас
41
Македа
44
24
Митоглу
24
Митоглу
44
23
Цилулис
7
7
23
Цилулис
8
Мутуссами
8
Михорль
8
Михорль
8
Мутуссами
Остались в запасе
Астерас
Атромитос
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Spyros Abartzidis
ЦП
6
Athanasios Karamanis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
9
Том ван Верт
ЦФ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
30
Василиос Атанасиу
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Spyros Abartzidis
ЦП
6
Athanasios Karamanis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
9
Том ван Верт
ЦФ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Астерас - Атромитос
1
3
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
17
14
Количество передач
270
533
Сейвы
1
4
Точность передач %
71
85
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
3.22
1.46
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Информация о матче
Главный судья:
Fotios Polychronis, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Посещаемость:
2004
Новости команд
Все
Астерас
Атромитос
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Больше новостей
Последние матчи
Все
Астерас
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 2
21.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 2
21.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
4 : 2
02.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
1 : 2
09.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
4 : 2
02.05.2026
Атромитос
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+