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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Астерас
Ларисса - Астерас: обзор матча 09 мая 2026
Ларисса
09.05.2026, суббота, 17:00
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Астерас
19'
Ф. Македа
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ларисса - Астерас
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Chidera Micheal Okoh
90'
+6'
88'
Замена
Николаос Кальцас
️️️️➡️️
Хулиан Бартоло
88'
Замена
Фанис Цандарис
️️️️➡️️
Эдер Гонсалес
Замена
Гаэль Какута
️️️️➡️️
Анхело Сагаль
84'
78'
Замена
Chidera Micheal Okoh
️️️️➡️️
Федерико Македа
Замена
Пионе Систо
️️️️➡️️
Факундо Перес
74'
Замена
Давид Кристьян Олафссон
️️️️➡️️
Athanasios Papageorgiou
64'
Желтая карточка
Theodoros Venetekidis
63'
62'
Желтая карточка
Хулиан Бартоло
Желтая карточка
Lazar Rosic
59'
Желтая карточка
Athanasios Papageorgiou
57'
Замена
Яни Атанасов
️️️️➡️️
Theocharis Iliadis
46'
45'
+1'
34'
Желтая карточка
Николай Алхо
23'
Желтая карточка
Костас Триантафиллопулос
19'
ГОЛ! 0:1!
Федерико Македа
Пас отдал
C. Almyras
Желтая карточка
Goni Naor
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
21
Theodoros Venetekidis
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
22
Athanasios Papageorgiou
ЦЗ
28
Дилан Батубинсика
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
8
Факундо Перес
ЦП
19
Giannis Pasas
(К)
ЦП
29
Любомир Тупта
ЛВ
25
Анхело Сагаль
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Астерас
1
Никос Пападопулос
(К)
ВР
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
68
C. Almyras
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
40
Ketu Jih Kalvin
ЦФ
41
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Ларисса
1
Nikolaos Melissas
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
3
Konstantinos Grozos
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
31
Яни Атанасов
ОП
23
Leandro Garate
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Luca Andrada
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
18
Зисис Хацистравос
АП
7
Жульен Нгой
ЦФ
Астерас
55
Vasilios Archontakakis
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
99
Dimitrios Grammenos
ЦП
80
Bruno Perez
ЦП
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
3-2-2-1-1
21
28
Батубинсика
33
4
22
15
8
Перес
19
29
Тупта
25
Сагаль
3-3-1-1-2
1
Пападопулос
69
Алагбе
17
Алхо
3
Шипчич
64
Делигианнидис
10
Гонсалес
13
Триантафиллопулос
68
7
Бартоло
41
Македа
40
22
20
Олафссон
20
Олафссон
22
4
31
Атанасов
31
Атанасов
4
23
23
8
Перес
77
Систо
77
Систо
8
Перес
25
Сагаль
5
Какута
5
Какута
25
Сагаль
10
Гонсалес
8
Цандарис
8
Цандарис
10
Гонсалес
22
Муньос
22
Муньос
7
Бартоло
20
Кальцас
20
Кальцас
7
Бартоло
41
Македа
26
26
41
Македа
Остались в запасе
Ларисса
Астерас
1
Nikolaos Melissas
ВР
3
Konstantinos Grozos
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Luca Andrada
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
55
Vasilios Archontakakis
ВР
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
99
Dimitrios Grammenos
ЦП
80
Bruno Perez
ЦП
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
3
Konstantinos Grozos
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Luca Andrada
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
7
Жульен Нгой
ЦФ
Остались в запасе
55
Vasilios Archontakakis
ВР
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
99
Dimitrios Grammenos
ЦП
80
Bruno Perez
ЦП
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
96
Alberto Simoni
ЦФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Милан Раставац
Статистика матча Ларисса - Астерас
4
5
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
458
283
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.83
xGP (предотвращенные голы)
-0.33
-0.33
Информация о матче
Главный судья:
Angelos Evangelou, Greece
Стадион:
AEL FC Arena, Larissa
Посещаемость:
5745
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