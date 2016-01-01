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    Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает

    В 15-м туре чемпионата Греции столичный АЕК победил «Астерас». Команда Массимо Карреры дважды забила, один из голов записал на свой счет бывший форвард «Рубина» Марко Ливайя.

    АЕК при Каррере добился второй победы подряд. Команда идет на третьем месте. «Астерас» идет в группе вылета.

    Чемпионат Греции. Суперлига. 15-й тур

    АЕК – Астерас – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Манталос, 6 (с пенальти); 2:0 – Ливайя, 46; 2:1 – Фернандес, 77.

    Календарь Суперлиги

    Турнирная таблица Суперлиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +984

      Серж 69 41 минуту назад

      Отлично,с победой, Массимо,так держать!
      Астерас,конечно,далеко не Олимпиакос,Панатинаикос,или ПАОК,но победа есть победа.Всего наилучшего,удачи,хорошей игры и побед в следующих матчах!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +599

      Untitled-1 42 минуты назад

      С такими результатами АЕК скоро выйдет в РПЛ!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      Salamоn 1 час назад

      A tutti! Avanti! Massimo!

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