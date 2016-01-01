Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает

Отлично,с победой, Массимо,так держать!
Астерас,конечно,далеко не Олимпиакос,Панатинаикос,или ПАОК,но победа есть победа.Всего наилучшего,удачи,хорошей игры и побед в следующих матчах!
В 15-м туре чемпионата Греции столичный АЕК победил «Астерас». Команда Массимо Карреры дважды забила, один из голов записал на свой счет бывший форвард «Рубина» Марко Ливайя.
АЕК при Каррере добился второй победы подряд. Команда идет на третьем месте. «Астерас» идет в группе вылета.
Чемпионат Греции. Суперлига. 15-й тур
Голы: 1:0 – Манталос, 6 (с пенальти); 2:0 – Ливайя, 46; 2:1 – Фернандес, 77.