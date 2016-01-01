Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает

В 15-м туре чемпионата Греции столичный АЕК победил «Астерас». Команда Массимо Карреры дважды забила, один из голов записал на свой счет бывший форвард «Рубина» Марко Ливайя.

АЕК при Каррере добился второй победы подряд. Команда идет на третьем месте. «Астерас» идет в группе вылета.

Чемпионат Греции. Суперлига. 15-й тур

АЕК – Астерас – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Манталос, 6 (с пенальти); 2:0 – Ливайя, 46; 2:1 – Фернандес, 77.

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