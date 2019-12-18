Введите ваш ник на сайте
Материалы

АЕК - Астерас

18.12.2019, Среда, 20:30 мск Греция. Суперлига, 15 тур АЕК - Астерас
Греция. Суперлига (2019/2020)
2 тур
1 сентября, воскресенье 21:30 Астерас 2:3 АЕК
Греция. Суперлига (2018/2019)
17 тур
20 января, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 Астерас
2 тур
1 сентября, суббота 21:30 Астерас 0:1 АЕК
Греция. Суперлига (2017/2018)
21 тур
11 февраля, воскресенье 18:15 АЕК 1:0 Астерас
6 тур
1 октября, воскресенье 20:30 Астерас 2:0 АЕК
Греция. Суперлига (2016/2017)
17 тур
22 января, воскресенье 16:00 АЕК 2:0 Астерас
2 тур
7 января, суббота 20:30 Астерас 3:2 АЕК
Греция. Суперлига (2015/2016)
25 тур
7 марта, понедельник 20:30 Астерас 0:0 АЕК
10 тур
8 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 0:1 Астерас
...
  • Читайте нас: 