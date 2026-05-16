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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Кифисиас
Астерас - Кифисиас: обзор матча 16 мая 2026
Астерас
16.05.2026, суббота, 19:00
Греция. Суперлига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Кифисиас
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Кифисиас
Завершен
90'
+6'
89'
Желтая карточка
Theodoros Faitakis
86'
Желтая карточка
Жереми Антонисс
Замена
Alexandros Tereziou
️️️️➡️️
Николай Алхо
78'
Замена
Хуниор Мендьета
️️️️➡️️
Эдер Гонсалес
78'
74'
Желтая карточка
Alexandros Pothas
68'
Замена
Dimitris Theodoridis
️️️️➡️️
Хорхе Помбо
67'
Замена
Theodoros Faitakis
️️️️➡️️
Алекс Петков
67'
Замена
Жереми Антонисс
️️️️➡️️
Christos Ligdas
66'
Травма
Christos Ligdas
62'
Желтая карточка
Давид Симон
Замена
Chidera Micheal Okoh
️️️️➡️️
Alberto Simoni
54'
Желтая карточка
Эдер Гонсалес
53'
50'
Замена
Рубен Перес
️️️️➡️️
Konstantinos Roukounakis
49'
Травма
Konstantinos Roukounakis
45'
+2'
35'
Замена
Альберто Ботиа
️️️️➡️️
Якуб Покорны
34'
Травма
Якуб Покорны
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
(К)
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
68
C. Almyras
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
96
Alberto Simoni
ЦФ
40
Ketu Jih Kalvin
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Кифисиас
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
30
Michalis Patiras
ЦП
17
Konstantinos Roukounakis
ЦП
16
Alexandros Pothas
ЦП
6
Хорхе Помбо
(К)
АП
18
Christos Ligdas
ЦФ
72
Apostolos Christopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Астерас
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
80
Bruno Perez
ЦП
99
Dimitrios Grammenos
ЦП
32
Хуниор Мендьета
ЛФ
27
Alexandros Tereziou
ЦФ
49
Georgios Charalampoglou
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
26
Chidera Micheal Okoh
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Кифисиас
1
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
15
Theodoros Faitakis
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
7
Жереми Антонисс
ЛВ
9
Dimitris Theodoridis
ЦФ
10
Gerson Sousa
ЦФ
8
Bernardo Martins
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Пападопулос
17
Алхо
13
Триантафиллопулос
69
Алагбе
3
Шипчич
10
Гонсалес
64
Делигианнидис
68
7
Бартоло
40
96
4-3-1-2
75
38
Покорны
5
Петков
2
Симон
76
Ларуки
30
17
16
6
Помбо
72
18
10
Гонсалес
32
Мендьета
32
Мендьета
10
Гонсалес
17
Алхо
27
27
17
Алхо
96
26
26
96
20
Кальцас
20
Кальцас
38
Покорны
4
Ботиа
4
Ботиа
38
Покорны
5
Петков
15
15
5
Петков
17
21
Перес
21
Перес
17
18
7
Антонисс
7
Антонисс
18
6
Помбо
9
9
6
Помбо
Остались в запасе
Астерас
Кифисиас
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
80
Bruno Perez
ЦП
99
Dimitrios Grammenos
ЦП
49
Georgios Charalampoglou
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
1
Василиос Ксенопулос
ВР
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
10
Gerson Sousa
ЦФ
8
Bernardo Martins
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
91
Theofilos Kakadiaris
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
74
Dimitris Laskaris
ЦЗ
80
Bruno Perez
ЦП
99
Dimitrios Grammenos
ЦП
49
Georgios Charalampoglou
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Остались в запасе
1
Василиос Ксенопулос
ВР
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
10
Gerson Sousa
ЦФ
8
Bernardo Martins
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Астерас - Кифисиас
1
4
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
11
2
Нарушения
6
19
Офсайды
2
1
Количество передач
461
363
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.44
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62
Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Tsakalidis, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Посещаемость:
2251
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2024.11.24 22:40
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2023.10.02 09:33
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21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
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2023.10.02 09:33
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1 : 2
21.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
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Панетоликос
1 : 2
21.05.2026
Астерас
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Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
4 : 2
02.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
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0 : 1
02.05.2026
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