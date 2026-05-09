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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Панетоликос
Атромитос - Панетоликос: обзор матча 09 мая 2026
Атромитос
09.05.2026, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Панетоликос
7'
С. Цубер
52'
А. Мэцан
62'
Х. Мануэль Гарсия (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Панетоликос
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Андреас Бухалакис
90'
+6'
88'
Замена
Christian Manrique
️️️️➡️️
Lampros Smyrlis
Замена
️️️️➡️️
Герасимос Митоглу
86'
Желтая карточка
Самуэль Мутуссами
83'
Замена
️️️️➡️️
Ehije Ukaki
78'
Замена
Том ван Верт
️️️️➡️️
Макана Баку
78'
76'
Замена
Юссуф Баджи
️️️️➡️️
Хуан Мануэль Гарсия
Замена
️️️️➡️️
Stavros Pnevmonidis
67'
Замена
Куини
️️️️➡️️
Сотирис Цилулис
67'
67'
Замена
️️️️➡️️
Lenny Lobato
64'
Желтая карточка
Lenny Lobato
62'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Хуан Мануэль Гарсия
Гол отменен - офсайд
Макана Баку
59'
52'
ГОЛ! 1:1!
Александру Мэцан
Пас отдал
Lampros Smyrlis
46'
Замена
Андреас Бухалакис
️️️️➡️️
Яннис Сациас
45'
+3'
Гол отменен - фол
Самуэль Мутуссами
8'
ГОЛ! 1:0!
Стивен Цубер
Пас отдал
Ehije Ukaki
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
30
Василиос Атанасиу
ВР
7
Ehije Ukaki
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
(К)
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
77
Стивен Цубер
ЛП
8
Петер Михорль
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Панетоликос
2
Gustav Granath
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
5
Себастьян Младен
(К)
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
31
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
7
Lampros Smyrlis
ЦФ
22
Diego Esteban
ЦФ
70
Lenny Lobato
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
70
Мансур
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Spyros Abartzidis
ЦП
33
Konstantinos Batos
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
6
Athanasios Karamanis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
9
Том ван Верт
ЦФ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
Панетоликос
12
Живко Живкович
ВР
1
Michalis Pardalos
ВР
15
Christian Manrique
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Georgios Agapakis
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
10
Александру Мэцан
АП
14
Kosta Aleksić
ЦФ
25
Юссуф Баджи
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Jorge Aguirre
ЦФ
4-4-2
30
Атанасиу
7
24
Митоглу
21
Уронен
4
77
Цубер
8
Мутуссами
10
8
Михорль
32
Баку
23
Цилулис
3-3-5
2
65
5
Младен
35
Мавриас
18
Сациас
28
99
70
22
7
31
Гарсия
23
Цилулис
17
Куини
17
Куини
23
Цилулис
32
Баку
9
ван Верт
9
ван Верт
32
Баку
7
15
15
7
18
Сациас
41
Бухалакис
41
Бухалакис
18
Сациас
10
Мэцан
10
Мэцан
31
Гарсия
25
Баджи
25
Баджи
31
Гарсия
Остались в запасе
Атромитос
Панетоликос
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
70
Мансур
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
20
Spyros Abartzidis
ЦП
33
Konstantinos Batos
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
6
Athanasios Karamanis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
12
Живко Живкович
ВР
1
Michalis Pardalos
ВР
23
Georgios Agapakis
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
14
Kosta Aleksić
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Jorge Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
70
Мансур
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
20
Spyros Abartzidis
ЦП
33
Konstantinos Batos
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
6
Athanasios Karamanis
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
19
Panagiotis Tsantilas
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
1
Michalis Pardalos
ВР
23
Georgios Agapakis
ЦП
30
Adriano Bregou
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
14
Kosta Aleksić
ЦФ
71
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Jorge Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Атромитос - Панетоликос
1
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
17
Офсайды
2
2
Количество передач
562
238
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34
Информация о матче
Главный судья:
Michail Matsoukas, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
Посещаемость:
842
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6 : 0
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Пансерраикос
1 : 1
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Атромитос
6 : 0
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Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
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09.05.2026
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16.05.2026
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1 : 1
12.05.2026
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