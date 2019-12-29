Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры

В 17-м туре чемпионата Греции столичный АЕК обыграл «Панетоликос». Под руководством бывшего главного тренера «Спартака» греки еще ни разу не уступили.

Дублем отметился бывший нападающий «Рубина» Марко Ливайя. В таблице Суперлиги АЕК идет третьим.

Чемпионат Греции. Суперлига. 17-й тур

АЕК – Панетоликос – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ливайя, 29; 1:1 – Диас, 42; 2:1 – Ливайя, 56; 3:1 – Верде, 82 (с пенальти).

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