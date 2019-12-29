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    Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры

    В 17-м туре чемпионата Греции столичный АЕК обыграл «Панетоликос». Под руководством бывшего главного тренера «Спартака» греки еще ни разу не уступили.

    Дублем отметился бывший нападающий «Рубина» Марко Ливайя. В таблице Суперлиги АЕК идет третьим.

    Чемпионат Греции. Суперлига. 17-й тур

    АЕК – Панетоликос – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ливайя, 29; 1:1 – Диас, 42; 2:1 – Ливайя, 56; 3:1 – Верде, 82 (с пенальти).

    Календарь Суперлиги

    Турнирная таблица Суперлиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1380

      Дедуктор 14 минут назад

      Результаты у карреровской бригады весьма неплохи. Но еще более впечатляет трансформация стиля игры. Игра команды радикально поменялась.
      Для скучной греческой лиги АЕК сейчас, пожалуй, самая играющая команда. Агрессивная атака с попыткой максимального доминирования в каждом матче. Это то, о чем мечтает нынешний "Спартак", обитая в подвалах турнирной таблицы.

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