Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры

Результаты у карреровской бригады весьма неплохи. Но еще более впечатляет трансформация стиля игры. Игра команды радикально поменялась.
Для скучной греческой лиги АЕК сейчас, пожалуй, самая играющая команда. Агрессивная атака с попыткой максимального доминирования в каждом матче. Это то, о чем мечтает нынешний "Спартак", обитая в подвалах турнирной таблицы.
В 17-м туре чемпионата Греции столичный АЕК обыграл «Панетоликос». Под руководством бывшего главного тренера «Спартака» греки еще ни разу не уступили.
Дублем отметился бывший нападающий «Рубина» Марко Ливайя. В таблице Суперлиги АЕК идет третьим.
Чемпионат Греции. Суперлига. 17-й тур
Голы: 1:0 – Ливайя, 29; 1:1 – Диас, 42; 2:1 – Ливайя, 56; 3:1 – Верде, 82 (с пенальти).