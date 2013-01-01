Турниры:
Греция. Суперлига (2022/2023)
|24 тур
|25 февраля, суббота
|18:30
|АЕК
|2:0
|Астерас
|23 тур
|18 февраля, суббота
|21:00
|Астерас
|1:1
|ПАС
|22 тур
|13 февраля, понедельник
|19:00
|Астерас
|2:2
|ПАОК
|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|21:00
|Панетоликос
|0:0
|Астерас
|20 тур
|30 января, понедельник
|22:00
|Астерас
|1:0
|Панатинаикос
|19 тур
|21 января, суббота
|18:00
|ОФИ
|1:0
|Астерас
|18 тур
|15 января, воскресенье
|18:00
|Астерас
|0:0
|Левадиакос
|17 тур
|8 января, воскресенье
|20:00
|Арис
|3:0
|Астерас
|16 тур
|4 января, среда
|18:00
|Астерас
|3:0
|ПАС Ламия
|15 тур
|28 декабря, среда
|19:00
|Олимпиакос
|5:0
|Астерас
|14 тур
|21 декабря, среда
|18:00
|Астерас
|0:0
|Волос
|13 тур
|14 ноября, понедельник
|19:00
|Астерас
|1:0
|Ионикос
|12 тур
|9 ноября, среда
|19:00
|Атромитос
|2:0
|Астерас
|11 тур
|6 ноября, воскресенье
|21:30
|Астерас
|1:1
|АЕК
|10 тур
|31 октября, понедельник
|19:00
|ПАС
|2:1
|Астерас
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|19:30
|ПАОК
|2:2
|Астерас
|8 тур
|16 октября, воскресенье
|20:30
|Астерас
|0:0
|Панетоликос
|7 тур
|9 октября, воскресенье
|19:30
|Панатинаикос
|1:0
|Астерас
|6 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Астерас
|2:0
|ОФИ
|5 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Левадиакос
|1:1
|Астерас
|4 тур
|11 сентября, воскресенье
|21:30
|Астерас
|0:2
|Арис
|3 тур
|3 сентября, суббота
|17:45
|ПАС Ламия
|0:0
|Астерас
|2 тур
|29 августа, понедельник
|19:00
|Астерас
|0:0
|Олимпиакос
|1 тур
|19 августа, пятница
|21:30
|Волос
|3:3
|Астерас