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    Астерас - результаты

    Город Триполис
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт www.asterastripolis.gr/
    Стадион Теодорос Колокотронис
    Тренер Апостолос Манциос
    Турниры:
    Греция. Суперлига (2022/2023)
    24 тур
    		25 февраля, суббота 18:30 АЕК 2:0 Астерас
    23 тур
    		18 февраля, суббота 21:00 Астерас 1:1 ПАС
    22 тур
    		13 февраля, понедельник 19:00 Астерас 2:2 ПАОК
    21 тур
    		5 февраля, воскресенье 21:00 Панетоликос 0:0 Астерас
    20 тур
    		30 января, понедельник 22:00 Астерас 1:0 Панатинаикос
    19 тур
    		21 января, суббота 18:00 ОФИ 1:0 Астерас
    18 тур
    		15 января, воскресенье 18:00 Астерас 0:0 Левадиакос
    17 тур
    		8 января, воскресенье 20:00 Арис 3:0 Астерас
    16 тур
    		4 января, среда 18:00 Астерас 3:0 ПАС Ламия
    15 тур
    		28 декабря, среда 19:00 Олимпиакос 5:0 Астерас
    14 тур
    		21 декабря, среда 18:00 Астерас 0:0 Волос
    13 тур
    		14 ноября, понедельник 19:00 Астерас 1:0 Ионикос
    12 тур
    		9 ноября, среда 19:00 Атромитос 2:0 Астерас
    11 тур
    		6 ноября, воскресенье 21:30 Астерас 1:1 АЕК
    10 тур
    		31 октября, понедельник 19:00 ПАС 2:1 Астерас
    9 тур
    		23 октября, воскресенье 19:30 ПАОК 2:2 Астерас
    8 тур
    		16 октября, воскресенье 20:30 Астерас 0:0 Панетоликос
    7 тур
    		9 октября, воскресенье 19:30 Панатинаикос 1:0 Астерас
    6 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Астерас 2:0 ОФИ
    5 тур
    		18 сентября, воскресенье 18:00 Левадиакос 1:1 Астерас
    4 тур
    		11 сентября, воскресенье 21:30 Астерас 0:2 Арис
    3 тур
    		3 сентября, суббота 17:45 ПАС Ламия 0:0 Астерас
    2 тур
    		29 августа, понедельник 19:00 Астерас 0:0 Олимпиакос
    1 тур
    		19 августа, пятница 21:30 Волос 3:3 Астерас
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