Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»

    Пресс-служба «Милана» объявила о том, что голкипер Антонио Доннарумма успешно прошел медицинское обследование для «россонери». Ожидается, что в ближайшее время старший брат основного вратаря команды подпишет контракт.

    27-летний итальянец в прошлом сезоне выступал за греческий «Астерас». На его счету 27 матчей. Доннарумма числился игроком «Милана» с 2008 по 2012 год, выступав на правах аренды за «Пьяченцу» и «Губбио». В период 2012-16 голкипер принадлежал «Дженоа».

    Главный тренер «Милана» Виченцо Монтелла планирует использовать Антонио как игрока замены.

    Источник: ФК «Милан»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2017 23:22
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 11 июля 2017, 13:07

      Походу это было одним из условий, что Джанлуиджи останется в Милане. Парень стабильный. Сейчас 18 лет. Намертво встал в ворота Милана в 17. За последний сезон единственный игрок Милана который провел все 41 матча Милана.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 11 июля 2017, 00:29

      Как там правильно : " Брат за брата " или " Брат вместо брата " .......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3460

      acor94 10 июля 2017, 23:35

      Наверное стремно. Старшему брату подменять младшего

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 июля 2017, 23:33

      Еще и мать с отцом на контракт посадите...пускай тоже скамейку. Шлифуют

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11