Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»

Пресс-служба «Милана» объявила о том, что голкипер Антонио Доннарумма успешно прошел медицинское обследование для «россонери». Ожидается, что в ближайшее время старший брат основного вратаря команды подпишет контракт.

27-летний итальянец в прошлом сезоне выступал за греческий «Астерас». На его счету 27 матчей. Доннарумма числился игроком «Милана» с 2008 по 2012 год, выступав на правах аренды за «Пьяченцу» и «Губбио». В период 2012-16 голкипер принадлежал «Дженоа».

Главный тренер «Милана» Виченцо Монтелла планирует использовать Антонио как игрока замены.