Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»

Походу это было одним из условий, что Джанлуиджи останется в Милане. Парень стабильный. Сейчас 18 лет. Намертво встал в ворота Милана в 17. За последний сезон единственный игрок Милана который провел все 41 матча Милана.
Пресс-служба «Милана» объявила о том, что голкипер Антонио Доннарумма успешно прошел медицинское обследование для «россонери». Ожидается, что в ближайшее время старший брат основного вратаря команды подпишет контракт.
27-летний итальянец в прошлом сезоне выступал за греческий «Астерас». На его счету 27 матчей. Доннарумма числился игроком «Милана» с 2008 по 2012 год, выступав на правах аренды за «Пьяченцу» и «Губбио». В период 2012-16 голкипер принадлежал «Дженоа».
Главный тренер «Милана» Виченцо Монтелла планирует использовать Антонио как игрока замены.
Antonio Donnarumma underwent Milan Lab tests at Milanello today— AC Milan (@acmilan) 10 июля 2017 г.
Oggi Antonio Donnarumma ha svolto i test di Milan Lab a Milanello pic.twitter.com/01BEhXvSxU