Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцо подтвердил информацию о продлении контракта Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом» и сообщил о переходе его старшего брата Антонио.

«Джиджи Доннарумма согласовал условия нового контракта с «Миланом». 5 лет. 6 миллионов евро в год. Его старший брат Антонио также перейдет в команду», – написал Ди Марцо в твиттере.

В июне «Бомбардир» писал о том, что руководство «россонери» рассматривает вариант приобретения Доннаруммы-старшего. 28-летний Антонио выступает за греческий «Астерас». Главный тренер команды Винченцо Монтелла видит в нем вратаря замены.