Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»

    Итальянский журналист Джанлука Ди Марцо подтвердил информацию о продлении контракта Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом» и сообщил о переходе его старшего брата Антонио.

    «Джиджи Доннарумма согласовал условия нового контракта с «Миланом». 5 лет. 6 миллионов евро в год. Его старший брат Антонио также перейдет в команду», – написал Ди Марцо в твиттере.

    В июне «Бомбардир» писал о том, что руководство «россонери» рассматривает вариант приобретения Доннаруммы-старшего. 28-летний Антонио выступает за греческий «Астерас». Главный тренер команды Винченцо Монтелла видит в нем вратаря замены.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2017 01:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 4 июля 2017, 22:14

      Старший брат на замене у младшего, идеально блин.....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11