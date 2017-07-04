Источник: Доннарумма продлит контракт с «Миланом», сумма выкупа – от 50 до 100 миллионов

Работник Sky Sports Фабрицио Романо поделился информацией о продлении контракта голкипера Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом».

«Доннарумма продлит контракт! Будет получать по 6 миллионов в течение пяти лет. Сумма выкупа в случае, если команда выйдет в Лигу чемпионов на сезон-2018/19 – 50 миллионов евро, если не выйдет – 100 миллионов», – написал журналист в твиттере.

В июне генеральный директор «россонери» Марко Фассоне сообщил о том, что Доннарумма не будет продлевать контракт с клубом. Решение вызвало критику в адрес семьи 18-летнего итальянца. Позже появилась информация о согласии футболиста перейти в «Реал». Сообщалось о давлении со стороны семьи Джанлуиджи в пользу продления контракта. О новом контракте стало известно вчера.