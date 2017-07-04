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    Источник: Доннарумма продлит контракт с «Миланом», сумма выкупа – от 50 до 100 миллионов

    Работник Sky Sports Фабрицио Романо поделился информацией о продлении контракта голкипера Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом».

    «Доннарумма продлит контракт! Будет получать по 6 миллионов в течение пяти лет. Сумма выкупа в случае, если команда выйдет в Лигу чемпионов на сезон-2018/19 – 50 миллионов евро, если не выйдет – 100 миллионов», – написал журналист в твиттере.

    В июне генеральный директор «россонери» Марко Фассоне сообщил о том, что Доннарумма не будет продлевать контракт с клубом. Решение вызвало критику в адрес семьи 18-летнего итальянца. Позже появилась информация о согласии футболиста перейти в «Реал». Сообщалось о давлении со стороны семьи Джанлуиджи в пользу продления контракта. О новом контракте стало известно вчера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 00:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23

      Farux 4 июля 2017, 04:50

      Может наоборот 50 если не выйдет 100 если выйдет в ЛЧ ?

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Farux 4 июля 2017, 08:12

      Вот именно написать нормально даже не могу !
      Вратарь будет получать около € 6 млн. Также в контракте будет прописана сумма отступных в размере € 100 млн, которая снизится в два раза, если «Милан» не попадёт в Лигу чемпионов. Также источник сообщает, что Доннарумма отклонил предложение «ПСЖ» с зарплатой в € 13 млн за сезон.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 июля 2017, 00:31

      О как!.. А какая санта-барбора была с осыпанием бумажками и эмоциональными всхлипываниями.... Создали спрос и поменяли ценник - классика!...

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