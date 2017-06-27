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  • Семья Доннаруммы призывает вратаря продлить контракт с «Миланом»

Семья Доннаруммы призывает вратаря продлить контракт с «Миланом»

27 июня 2017, 12:09
5

Семья голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы настаивает на том, чтобы футболист продлил соглашение с клубом. Первоначально страж ворот отклонил новую сделку, однако все чаще возникают предположения, что он передумает.

Агент 18-летнего игрока Мино Райола подтвердил, что на этой неделе состоится встреча с руководством «россонери», в то время как главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла вчера вечером заявил, что молодой вратарь заслуживает того, чтобы его подождать.

Кроме того, спортивный директор красно-черных Массимилиано Мирабелли отметил, что он спокоен и уверен в подписании Доннаруммой нового контракта.

Такая уверенность Мирабелли связана с тем, что он общался с голкипером прошлой ночью. Беседа носила позитивный характер, в ней прослеживались сигналы к обновлению договора.

Одним из камней преткновения может стать Райола, поскольку агент в не слишком хороших отношениях с Мирабелли.

Доннарумма уже дал понять, что он не собирается увольнять своего представителя, поэтому, скорее всего, Райола встретится с генеральным директором «Милана» Марко Фассоне во избежание накала ситуации.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (5)
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Diesel133
1498556030
агент петух, а у пацана мозгов своих нет!
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hevbn 28
1498563319
С футбольной точки зрения Джанлуиджи лучше остаться в Милане прежде всего по тому, что в Милане он беспрекословный первый номер , а куда бы он не отправился то в любом случае будет вторым номером, прежде всего из-за возраста , но сейчас в футболе все решают агенты игроков , а не сами игроки и не здравый смысл ( к сожалению ).
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DeutschlandUberAlles
1498567024
Надоел уже этот ребёнок тупой.
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dok66
1498576518
Семье голкипера нужно нужно Райоле набить м... ду . И все будет нормально !
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sheddy
1498584070
Тут можно заметить лишь одно - от добра добра не ищут...
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