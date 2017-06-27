Семья Доннаруммы призывает вратаря продлить контракт с «Миланом»

Семья голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы настаивает на том, чтобы футболист продлил соглашение с клубом. Первоначально страж ворот отклонил новую сделку, однако все чаще возникают предположения, что он передумает.

Агент 18-летнего игрока Мино Райола подтвердил, что на этой неделе состоится встреча с руководством «россонери», в то время как главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла вчера вечером заявил, что молодой вратарь заслуживает того, чтобы его подождать.

Кроме того, спортивный директор красно-черных Массимилиано Мирабелли отметил, что он спокоен и уверен в подписании Доннаруммой нового контракта.

Такая уверенность Мирабелли связана с тем, что он общался с голкипером прошлой ночью. Беседа носила позитивный характер, в ней прослеживались сигналы к обновлению договора.

Одним из камней преткновения может стать Райола, поскольку агент в не слишком хороших отношениях с Мирабелли.

Доннарумма уже дал понять, что он не собирается увольнять своего представителя, поэтому, скорее всего, Райола встретится с генеральным директором «Милана» Марко Фассоне во избежание накала ситуации.