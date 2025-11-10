Введите ваш ник на сайте
Владелец «Наполи» прояснил ситуацию с будущим Конте

Вчера, 23:59

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис опроверг новость о возможном увольнении главного тренера Антонио Конте.

«Я прочитал в интернете сказки об отставке Конте. Я люблю соцсети, потому что это современный и быстрый способ поделиться мыслями. Но, знаете ли, мысли не всегда правильные или их не всегда разделяют.

У нас с Конте всегда была особая связь, узы, связывающие людей, использующих принципы трех «С», которые так любят неаполитанцы и не только.

Болельщикам, которые начитались всякой чуши, говорю: я горжусь тем, что рядом со мной, рядом с «Наполи» и его игроками, есть такой настоящий мужчина, как Антонио Конте, способный пожертвовать каждой секундой своей жизни ради своей профессии, с исключительной щедростью и самоотдачей.

Это самая важная гарантия, которую сегодня можно дать клубу, игрокам и таким требовательным болельщикам, как у «Наполи», – написал Де Лаурентис.

  • У неаполитанцев серия из трех матчей без побед.
  • Команда идет на 4-м месте в Серии А с 22 очками в 11 турах.
  • «Наполи» отстает от лидирующего «Интера» всего на 2 балла.

Источник: твиттер Аурелио Де Лаурентиса
Италия. Серия А Наполи Конте Антонио Де Лаурентис Аурелио
