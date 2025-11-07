Владелец «Наполи»: «Наш стадион – помойка»

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис недоволен стадионом имени Диего Марадоны в Неаполе.

«Наш стадион – помойка. Я говорил об этом еще когда команду тренировал Анчелотти.

Посмотрите на «ПСЖ». Стадион им не принадлежит, но приносит 100 миллионов евро в год.

Примерно столько же мы платим муниципалитету, чтобы получить стадион за два дня до матча и вернуть его на следующий день – еще и чистым.

Мой идеальный стадион должен вмещать 70 тысяч зрителей, иметь 120 лож и 8 тысяч парковочных мест», – сказал Де Лаурентис.