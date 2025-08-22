Владелец «Наполи» объяснил, почему не продал «ПСЖ» Хвичу и Осимхена за 200+ миллионов

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия могли раньше покинуть команду.
«После Евро-2024 я должен был продать Хвичу. Тогда «ПСЖ» предлагал более 200 миллионов за пару Квара-Осимхен.
Но я пообещал Конте удержать его и не смог переступить через себя. Мы бы взяли на эти деньги Дьекереша», – заявил Де Лаурентис.
- В итоге Хвича был продан «ПСЖ» в январе за 70 млн евро.
- Осимхен в сентябре прошлого года ушел в «Галатасарай» на правах аренды, а этим летом турки выкупили его за 75 млн евро.
Источник: Corriere della Sera