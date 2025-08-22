Введите ваш ник на сайте
  Владелец «Наполи» объяснил, почему не продал «ПСЖ» Хвичу и Осимхена за 200+ миллионов

Владелец «Наполи» объяснил, почему не продал «ПСЖ» Хвичу и Осимхена за 200+ миллионов

Вчера, 18:30

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия могли раньше покинуть команду.

«После Евро-2024 я должен был продать Хвичу. Тогда «ПСЖ» предлагал более 200 миллионов за пару Квара-Осимхен.

Но я пообещал Конте удержать его и не смог переступить через себя. Мы бы взяли на эти деньги Дьекереша», – заявил Де Лаурентис.

  • В итоге Хвича был продан «ПСЖ» в январе за 70 млн евро.
  • Осимхен в сентябре прошлого года ушел в «Галатасарай» на правах аренды, а этим летом турки выкупили его за 75 млн евро.

Источник: Corriere della Sera
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Наполи Галатасарай ПСЖ Кварацхелия Хвича Осимхен Виктор Конте Антонио Де Лаурентис Аурелио
