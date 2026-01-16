Введите ваш ник на сайте
  • «Рома» арендовала форварда сборной Нидерландов у клуба АПЛ

«Рома» арендовала форварда сборной Нидерландов у клуба АПЛ

Сегодня, 12:59

Нападающий Дониелл Мален перешел из «Астон Виллы» в «Рому» на правах аренды до конца сезона.

У римлян есть опция выкупа форварда.

По данным журналиста Фабрицио Романо, за аренду Малена «Рома» заплатит 2 миллиона фунтов, а опция выкупа игрока за 25 миллионов фунтов может стать обязательной при определенных условиях.

  • 26-летний нападающий в этом сезоне провел за «Астон Виллу» 29 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассисста.
  • На счету Малена 49 матчей, 13 голов и 9 ассистов за сборную Нидерландов.

Источник: официальный сайт «Ромы»
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Трансферы Астон Вилла Рома Мален Дониелл
