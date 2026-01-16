«Рома» арендовала форварда сборной Нидерландов у клуба АПЛ

Нападающий Дониелл Мален перешел из «Астон Виллы» в «Рому» на правах аренды до конца сезона.

У римлян есть опция выкупа форварда.

По данным журналиста Фабрицио Романо, за аренду Малена «Рома» заплатит 2 миллиона фунтов, а опция выкупа игрока за 25 миллионов фунтов может стать обязательной при определенных условиях.