«Рома» арендовала форварда сборной Нидерландов у клуба АПЛ

Нападающий Дониелл Мален перешел из «Астон Виллы» в «Рому» на правах аренды до конца сезона.
У римлян есть опция выкупа форварда.
По данным журналиста Фабрицио Романо, за аренду Малена «Рома» заплатит 2 миллиона фунтов, а опция выкупа игрока за 25 миллионов фунтов может стать обязательной при определенных условиях.
- 26-летний нападающий в этом сезоне провел за «Астон Виллу» 29 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассисста.
- На счету Малена 49 матчей, 13 голов и 9 ассистов за сборную Нидерландов.
Источник: официальный сайт «Ромы»