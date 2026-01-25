Серия A. «Ювентус» разгромил «Наполи»

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома победил «Наполи» со счетом 3:0.
Голы забили Джонатан Дэвид на 22-й минуте, Кенан Йылдыз на 77-й и Филип Костич на 86-й.
«Ювентус» занимает 4-е место в Серии A с 42 очками после 22 туров. «Наполи» идет 3-м с 43 баллами.
Неаполитанцы прервали беспроигрышную серию из 9 матчей подряд во всех турнирах.
Италия. Серия А. 22 тур
Ювентус - Наполи - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Дэвид, 22; 2:0 - К. Йылдыз, 77; 3:0 - Ф. Костич, 86.
Источник: «Бомбардир»