Серия A. «Ювентус» разгромил «Наполи»

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома победил «Наполи» со счетом 3:0.

Голы забили Джонатан Дэвид на 22-й минуте, Кенан Йылдыз на 77-й и Филип Костич на 86-й.

«Ювентус» занимает 4-е место в Серии A с 42 очками после 22 туров. «Наполи» идет 3-м с 43 баллами.

Неаполитанцы прервали беспроигрышную серию из 9 матчей подряд во всех турнирах.