  • Серия А. «Лацио» Сарри 2-й раз за сезон победил вдевятером (1:0)

Серия А. «Лацио» Сарри 2-й раз за сезон победил вдевятером (1:0)

Сегодня, 22:06

«Лацио» в 15-м туре Серии А победил на выезде «Парму». Единственный гол на 82-й минуте забил Тижани Нослин.

Римляне забили решающий гол вдевятером. У «Лацио» красные карточки получили Маттиа Дзакканьи и Тома Башич.

«Лацио» уже второй раз за сезон побеждает вдевятером. Ранее таким образом была обыграна чешская «Виктория» в Лиге Европы.

Команда Маурицио Сарри занимает восьмое место. «Парма» идет на 17-й строчке.

Италия. Серия А. 15 тур
Парма - Лацио - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Т. Нослин, 82.
Удаления: нет - М. Дзакканьи, 42; Т. Башич, 78.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Избивавший игроков Гаттузо сравнил себя с тренером «ГазМяса» 3
Серия А. «Милан», уступая 0:2, победил «Торино» (3:2), Пулишич сделал дубль
Серия А. «Наполи» победил «Ювентус» и вышел в лидеры, Хойлунд сделал дубль
