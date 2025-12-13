Серия А. «Лацио» Сарри 2-й раз за сезон победил вдевятером (1:0)

«Лацио» в 15-м туре Серии А победил на выезде «Парму». Единственный гол на 82-й минуте забил Тижани Нослин.
Римляне забили решающий гол вдевятером. У «Лацио» красные карточки получили Маттиа Дзакканьи и Тома Башич.
«Лацио» уже второй раз за сезон побеждает вдевятером. Ранее таким образом была обыграна чешская «Виктория» в Лиге Европы.
Команда Маурицио Сарри занимает восьмое место. «Парма» идет на 17-й строчке.
Италия. Серия А. 15 тур
Парма - Лацио - 0:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - Т. Нослин, 82.
Удаления: нет - М. Дзакканьи, 42; Т. Башич, 78.
Источник: «Бомбардир»