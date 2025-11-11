Стало известно решение «Милана» по Модричу

«Милан» намерен продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем на 1 год, до конца сезона-2026/27. У клуба есть соответствующая опция в действующем соглашении с 40-летним хорватом, и «россонери» собираются ей воспользоваться.

Модрич является примером для подражания для всей команды. В клубе восхищаются скромностью, которую игрок демонстрирет, несмотря на большое количество достижений, и самоотверженностью на поле.

Окончательное решение будет принято весной, но уже сейчас продление контракта кажется неизбежным. Даже если Модрич станет играть меньше, он будет наставником для молодых футболистов, особенно для хавбеков Самуэле Риччи и Ардона Яшари.