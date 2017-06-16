Брат Доннаруммы: «Болельщики только и делают, что оскорбляют нашу семью»

Вчера «Бомбардир» сообщил о том, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не будет продлевать контракт с клубом. Брат футболиста Антонио ответил на оскорбления болельщиков, адресованные игроку сборной Италии.

«Я обращаюсь ко всем, кто оскорбляет Джиджи и нашу семью. Для него игра в форме «Милана» была мечтой всей жизни, он всегда гордился клубом и вкладывал в него всю душу. Он плакал после каждого поражения. До вчерашнего дня вы были великолепны. Но теперь вы только и делаете, что пишете в адрес нашей семьи ужасные предложения. Такого я не пожелал бы и врагу. Те, кто пишет эти гадости в адрес Джиджи, не знают, что это за человек. Что бы он ни делал, он делает это для блага «Милана» и из любви к нему. Он останется фанатом клуба. Точно таким же, как вы» – написал итальянец в инстаграме.

Согласно Танкреди Палмери, «Реал» предложил Доннарумме годовой оклад размером в 6 миллионов евро.