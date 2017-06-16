Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Брат Доннаруммы: «Болельщики только и делают, что оскорбляют нашу семью»

    Вчера «Бомбардир» сообщил о том, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не будет продлевать контракт с клубом. Брат футболиста Антонио ответил на оскорбления болельщиков, адресованные игроку сборной Италии.

    «Я обращаюсь ко всем, кто оскорбляет Джиджи и нашу семью. Для него игра в форме «Милана» была мечтой всей жизни, он всегда гордился клубом и вкладывал в него всю душу. Он плакал после каждого поражения. До вчерашнего дня вы были великолепны. Но теперь вы только и делаете, что пишете в адрес нашей семьи ужасные предложения. Такого я не пожелал бы и врагу. Те, кто пишет эти гадости в адрес Джиджи, не знают, что это за человек. Что бы он ни делал, он делает это для блага «Милана» и из любви к нему. Он останется фанатом клуба. Точно таким же, как вы» – написал итальянец в инстаграме.

    Согласно Танкреди Палмери, «Реал» предложил Доннарумме годовой оклад размером в 6 миллионов евро.

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2017 20:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      DimaEvs19 21 июня 2017, 00:33

      Итальянский Сычев,вангую,если уйдет,сядет в Реале на лавку,а через несколько лет вернется в Италию,в лучшем случае в какой-нибудь серяднячок.
      P.S С детства не люблю Милан,и буду рад если он продолжит играть,как в последние годы,но в данном случае полностью на стороне его болельщиков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 17 июня 2017, 09:10

      да ладно? Уйти из клуба которой только начал вставать на ноги и пока что не участвует в ЛЧ так патриотично? Либо он такой наивный 18-ти летний парень который ведётся на уговоры своего агента и не видит, что он тупо хочет с него стрести бабла, либо никакой патриотичности к клубу здесь не было, а вопрос всегда только в деньгах и в загоревшейся звёздной болезни в голове от одного удачного сезона, я надеюсь что всё это выйдет ему боком, и через 2-3 года его спихнут в середнячёк и никто о нём больше не вспомнит, Райола его кинет и он будет умолять Милан взять его свободным агентом, но Фанаты и клуб ему этого никогда не простят, вот она вся тупость ветра в голове в 18 лет.... лучшеб он заблестал года в 21, может умнее бы был.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 16 июня 2017, 23:35

      Пошлите его на три буквы и исключить его из Сборной

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 16 июня 2017, 20:35

      Типо,расстаемся любя?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11