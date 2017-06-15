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    Источник: «Реал» предложил Доннарумме 6 миллионов в год

    Ранее «Бомбардир» писал об отказе голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы продлевать контракт с командой. Текущее соглашение 18-летнего итальянца рассчитано до июня 2018 года. Итальянский журналист Танкреди Палмери сообщил финансовые детали предложения футболисту со стороны мадридского «Реала».

    «Бум! «Реал» предложил Доннарумме 6 миллионов евро в год!» – написал корреспондент в Gazzetta dello Sport в своем твиттере.

    Конкуренцию сливочным в борьбе за игрока сборной Италии может составить «Пари Сен-Жермен».

    Источник: Twitter

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    15.06.2017 21:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 июня 2017, 06:53

      Играл бы в Милане! Уйти всегда успеет !

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 15 июня 2017, 23:52

      50 на 50, но габариты хорошие , перспектива есть ++++-

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 15 июня 2017, 21:52

      да нфиг он сдался,только,как маркетинговый ход,а так вратарь для условного в данный момент Милана!

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 15 июня 2017, 21:19

      Ого.точнее :ОГО ГО

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