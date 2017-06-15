Источник: «Реал» предложил Доннарумме 6 миллионов в год

Ранее «Бомбардир» писал об отказе голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы продлевать контракт с командой. Текущее соглашение 18-летнего итальянца рассчитано до июня 2018 года. Итальянский журналист Танкреди Палмери сообщил финансовые детали предложения футболисту со стороны мадридского «Реала».

«Бум! «Реал» предложил Доннарумме 6 миллионов евро в год!» – написал корреспондент в Gazzetta dello Sport в своем твиттере.

Конкуренцию сливочным в борьбе за игрока сборной Италии может составить «Пари Сен-Жермен».