Официально: Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне сообщил о будущем вратаря «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы.

«Я решил, что вместо официального релиза по поводу ситуации с Доннаруммой, расскажу о результатах беседы с Мино Райолой (агент голкипера – прим. «Бомбардира») лично. Он сказал, что Доннарумма принял решение не продлевать контракт с клубом. Это собственное и окончательное решение игрока.

Хотел бы напомнить, что 10 дней назад Массимилиано Мирабелли (спортивный директор) сделал ему предложение на значительно более высокую сумму, чем другие клубы, о которых пишут в газетах. Игрок рассмотрел условия сделки не только с финансовой точки зрения, но также с технической и профессиональной. Таким образом, Доннарумма будет игроком «Милана» до 30-го июня 2018 года.

Для нас это стало сюрпризом. Мы были уверены в том, что Джанлуиджи – тот игрок, который будет вести нас вперед и вокруг которого надо строить команду. По правде говоря, его решение оставило у нас неприятный осадок, но клуб должен двигаться дальше», – сказал Фассоне.

Доннарумма перешел в «Милан» в 2013 году в возрасте 14-ти лет. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего итальянца в 45 миллионов евро.