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  • Официально: Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом»

Официально: Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом»

15 июня 2017, 19:08
12

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне сообщил о будущем вратаря «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы.

«Я решил, что вместо официального релиза по поводу ситуации с Доннаруммой, расскажу о результатах беседы с Мино Райолой (агент голкипера – прим. «Бомбардира») лично. Он сказал, что Доннарумма принял решение не продлевать контракт с клубом. Это собственное и окончательное решение игрока.

Хотел бы напомнить, что 10 дней назад Массимилиано Мирабелли (спортивный директор) сделал ему предложение на значительно более высокую сумму, чем другие клубы, о которых пишут в газетах. Игрок рассмотрел условия сделки не только с финансовой точки зрения, но также с технической и профессиональной. Таким образом, Доннарумма будет игроком «Милана» до 30-го июня 2018 года.

Для нас это стало сюрпризом. Мы были уверены в том, что Джанлуиджи – тот игрок, который будет вести нас вперед и вокруг которого надо строить команду. По правде говоря, его решение оставило у нас неприятный осадок, но клуб должен двигаться дальше», – сказал Фассоне.

Доннарумма перешел в «Милан» в 2013 году в возрасте 14-ти лет. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего итальянца в 45 миллионов евро.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (12)
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Freyk
1497543322
Доннарумма мог стать легендой «Милана», а в итоге будет сидеть на лавке в «Реале».
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Томь вперёд
1497543329
Реал 100-чку заплатит и всё
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Garrincha58
1497543887
он молодой еще ничего не смыслит Миранчук тоже хотел слинять но потом остался может и он передумает
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dok66
1497544043
Жаль парня . Как поведет себя Милан в данной ситуации - черт его знает ! Но у Ройолы в глазах только баксы , как у Скруджа в мультике ! На человека ему наплевать .
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Tajik-za Zenit
1497547386
С таким отношениям на скамейку его
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Juve1897
1497549287
Сезон Буффон ещё как и говорил поиграет, после, уверен Доннарумма его сменит в Юве.
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Джавад
1497552046
он хочет подписать контракт с Реалом
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алекс88
1497553437
Этот сраный райола потопит юнца....не дай бог ему год дома сидеть...вот возьмут и не включат в заявку....а потом думай что делать
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lims21
1497555175
Патриотичненько. В запас его и пусть с Райолой и Балотелли в картишки играет.
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ПаХан638
1497678905
Райола чтоб ты обанкротился, А Доннарума, чтоб о тебе через 2-3 года некто и не вспомнил и закончил карьеру в каком-то Кальяре..... а так и будет......
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