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    Официально: Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом»

    Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне сообщил о будущем вратаря «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы.

    «Я решил, что вместо официального релиза по поводу ситуации с Доннаруммой, расскажу о результатах беседы с Мино Райолой (агент голкипера – прим. «Бомбардира») лично. Он сказал, что Доннарумма принял решение не продлевать контракт с клубом. Это собственное и окончательное решение игрока.

    Хотел бы напомнить, что 10 дней назад Массимилиано Мирабелли (спортивный директор) сделал ему предложение на значительно более высокую сумму, чем другие клубы, о которых пишут в газетах. Игрок рассмотрел условия сделки не только с финансовой точки зрения, но также с технической и профессиональной. Таким образом, Доннарумма будет игроком «Милана» до 30-го июня 2018 года.

    Для нас это стало сюрпризом. Мы были уверены в том, что Джанлуиджи – тот игрок, который будет вести нас вперед и вокруг которого надо строить команду. По правде говоря, его решение оставило у нас неприятный осадок, но клуб должен двигаться дальше», – сказал Фассоне.

    Доннарумма перешел в «Милан» в 2013 году в возрасте 14-ти лет. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего итальянца в 45 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    15.06.2017 19:08
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 17 июня 2017, 08:55

      Райола чтоб ты обанкротился, А Доннарума, чтоб о тебе через 2-3 года некто и не вспомнил и закончил карьеру в каком-то Кальяре..... а так и будет......

      0
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      Рейтинг: +99

      lims21 15 июня 2017, 22:32

      Патриотичненько. В запас его и пусть с Райолой и Балотелли в картишки играет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 июня 2017, 22:03

      Этот сраный райола потопит юнца....не дай бог ему год дома сидеть...вот возьмут и не включат в заявку....а потом думай что делать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Джавад 15 июня 2017, 21:40

      он хочет подписать контракт с Реалом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 15 июня 2017, 20:54

      Сезон Буффон ещё как и говорил поиграет, после, уверен Доннарумма его сменит в Юве.

      1
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 > Juve1897 15 июня 2017, 23:53

      Блин ты написал мой комент!Надеюсь так будет.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 15 июня 2017, 20:23

      С таким отношениям на скамейку его

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 19:27

      Жаль парня . Как поведет себя Милан в данной ситуации - черт его знает ! Но у Ройолы в глазах только баксы , как у Скруджа в мультике ! На человека ему наплевать .

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2017, 19:24

      он молодой еще ничего не смыслит Миранчук тоже хотел слинять но потом остался может и он передумает

      2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 июня 2017, 19:15

      Реал 100-чку заплатит и всё

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 15 июня 2017, 19:15

      Доннарумма мог стать легендой «Милана», а в итоге будет сидеть на лавке в «Реале».

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