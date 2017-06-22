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Мбаппе и Доннарумма согласились перейти в «Реал»

22 июня 2017, 14:07
24

«Реал» достиг устной договоренности с голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой и нападающим «Монако» Килианом Мбаппе. Сообщается, что оба футболиста согласились перейти в мадридский клуб.

Президент сливочных Флорентино Перес ожидает возвращения из отпуска главного тренера команды Зинедина Зидана, который должен решить, нужны ли ему эти игроки.

В том случае, если французский специалист одобрит оба трансфера, то Доннарумма перейдет в «Реал» следующим летом в качестве свободного агента, а Мбаппе, скорее всего, подпишет контракт с «Королевским клубом» в нынешнее межсезонье. Сумма сделки за 18-летнего форварда составит 130 миллионов евро.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Милан Монако Доннарумма Джанлуиджи Мбаппе Килиан Зидан Зинедин Перес Флорентино
Комментарии (24)
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panmon
1498130065
Вообще очень хорошая идея скупать всех молодых игроков пока команда не супер нуждается в реальном усилении! Другое дела не затухнут ли, а то Хамес отличный игрок, но теперь никто точно не скажет как он будет играть при переходе в новый клуб (да и стоимость его не возросла даже с учетом 2 побед в ЛЧ)
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Den Bull
1498130402
Очередная утка
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Dino005
1498131336
Может хватит перекупать игроков туда сюда. Это же футбол, а непойми что
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Masteralex
1498131728
вот так обычно и начинает развал добротного клуба, когда туда приходят игроки, которые за бабло готовы предать родной клуб
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zagrizlik
1498132816
130...ужас, что на рынке вообще происходит?
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DeutschlandUberAlles
1498135828
Донарумма будет сидеть на лавке в реале.
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ПаХан638
1498137374
Доннарума предатель и денежная кошелка......
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Tajik-za Zenit
1498138970
Будущее реала
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de bruyne
1498141872
Им урок хамес не стал?
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dok66
1498148011
Зидан видимо на каком - то необитаемом острове . И он ничего не знает , как и не знает его мнения Перес ? Читайте между строк !
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