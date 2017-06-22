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    Мбаппе и Доннарумма согласились перейти в «Реал»

    «Реал» достиг устной договоренности с голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой и нападающим «Монако» Килианом Мбаппе. Сообщается, что оба футболиста согласились перейти в мадридский клуб.

    Президент сливочных Флорентино Перес ожидает возвращения из отпуска главного тренера команды Зинедина Зидана, который должен решить, нужны ли ему эти игроки.

    В том случае, если французский специалист одобрит оба трансфера, то Доннарумма перейдет в «Реал» следующим летом в качестве свободного агента, а Мбаппе, скорее всего, подпишет контракт с «Королевским клубом» в нынешнее межсезонье. Сумма сделки за 18-летнего форварда составит 130 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    22.06.2017 14:07
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 июня 2017, 19:13

      Зидан видимо на каком - то необитаемом острове . И он ничего не знает , как и не знает его мнения Перес ? Читайте между строк !

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 июня 2017, 17:31

      Им урок хамес не стал?

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > de bruyne 22 июня 2017, 19:11

      Походу нет)

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 июня 2017, 16:42

      Будущее реала

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 22 июня 2017, 16:16

      Доннарума предатель и денежная кошелка......

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 22 июня 2017, 15:50

      Донарумма будет сидеть на лавке в реале.

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 22 июня 2017, 15:45

      Дибилы, В этот мешок Реаловский смотрят, тряпки, всех на лавку

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 22 июня 2017, 15:18

      Для Монако продать Мбаппе за 130млн. это без проигрышный вариант, потому что Килиан конечно выглядит как игрок который лет через пять будет стоить все 250 млн., но все может быть. Все таки парень отыграл только пол года на высшем уровне, и мы еще не знаем какое у него здоровье , может он окажется очень травматичным игроком ( я ему желаю обойтись без серьезных травм ), а вот для него самого переход в Реал может стать настоящей проверкой, я не думаю , что он сразу будет играть во всех матчах и тогда интересно будет посмотреть выдержит ли он это испытание (не хватка игрового времени) . Многие талантливые игроки ломались психологически из-за этого (а что касается Доннаруммы мне как то стал он не интересен , после того как он не красиво поступил со своим родным клубом).

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 15:07

      Цифры последнее время совсем не соответствуют полезности игроков, а отражают амбиции клубов вообще и желание заработать на перспективных ожиданиях в частности....

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 июня 2017, 15:00

      130...ужас, что на рынке вообще происходит?

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > zagrizlik 22 июня 2017, 15:21

      Ты только сейчас "проснулся" , а 120 млн. за Погба это нормально( за человека который просто физически не может быть лидером команды).

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > hevbn 28 22 июня 2017, 15:32

      Ну погба, хотя бы, за ювентус отыграл несколько отличных сезонов, хотя и за него 105, а не 120, это много. Но тут 18 лет, отыграл один год и уже 130...да ну нафик.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > zagrizlik 22 июня 2017, 15:35

      Что делать если такие цены и самое главное если клубы могут себе это позволить.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > hevbn 28 22 июня 2017, 15:53

      Откуда Интересно такие цены ? Кто считает стоимость игрока ?

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      Рейтинг: +86

      LX Zet > DeutschlandUberAlles 22 июня 2017, 16:48

      типа в этом-то вся и суть...что молодой - может долго играть, якобы окупится 300 раз...но вот если обосрется, то упадет в цене весомо

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > hevbn 28 22 июня 2017, 21:05

      Ничего они себе позволить не могут. Всё в кредит и долги растут, могут только обслуживать свой долг, а выплачивать нифига.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 июня 2017, 14:42

      вот так обычно и начинает развал добротного клуба, когда туда приходят игроки, которые за бабло готовы предать родной клуб

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Masteralex 22 июня 2017, 15:08

      А может они всё-таки идейные....

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