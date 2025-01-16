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    • Мамаев рассказал, что 7 лет держит Великий пост: «Для меня это как догмат»

    Мамаев рассказал, что 7 лет держит Великий пост: «Для меня это как догмат»

    Бывший футболист сборной России Павел Мамаев признался, что уже долгое время держит Великий пост. Он посоветовал книгу, которую недавно прочитал.

    – Ты упомянул, что много читаешь. Можешь что-то посоветовать, какая последняя книга тебя впечатлила?

    – Меня сильно впечатлила книга, которую я прочитал не так давно. Она, понятное дело, может, не для всех. Она называется «Несвятые святые» Русской православной церкви Тихона Шевкунова. Я бы ее посоветовал.

    – Это художественная литература?

    – Я бы ее отнес к религиозной литературе. Она легкая, просто советую ее прочитать.

    – Это русский автор? Это какой-то монах или батюшка?

    – Ну да, из нашего Сретенского монастыря.

    – А ты же постишься, да?

    – Пощусь, да. Могу так сказать, что в этом году (2024-м) я попостился два раза. Великий пост у меня удается уже семь лет.

    – Ты же еще в «Краснодаре», когда мы играли, начал?

    – Да, семь лет я его уже держу. Мне удается, для меня это уже все, как догмат. Летом удалось Успенский пост подержать, а сейчас вот Рождественский чуть-чуть выдержал. Он сорокадневный, но я первые десять дней выдержал. Он предпраздничный, я понимаю, что это все пойдет оливьешки-херешки... Короче, пока на двух.

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    Источник: ютуб-канал Smol Talk

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    Борис34684
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    Святоша, после косяков решил грехи замолить.
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    1737023307
    До сорокадневного ещё как далеко!
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