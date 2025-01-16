Мамаев рассказал, что 7 лет держит Великий пост: «Для меня это как догмат»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев признался, что уже долгое время держит Великий пост. Он посоветовал книгу, которую недавно прочитал.

– Ты упомянул, что много читаешь. Можешь что-то посоветовать, какая последняя книга тебя впечатлила?

– Меня сильно впечатлила книга, которую я прочитал не так давно. Она, понятное дело, может, не для всех. Она называется «Несвятые святые» Русской православной церкви Тихона Шевкунова. Я бы ее посоветовал.

– Это художественная литература?

– Я бы ее отнес к религиозной литературе. Она легкая, просто советую ее прочитать.

– Это русский автор? Это какой-то монах или батюшка?

– Ну да, из нашего Сретенского монастыря.

– А ты же постишься, да?

– Пощусь, да. Могу так сказать, что в этом году (2024-м) я попостился два раза. Великий пост у меня удается уже семь лет.

– Ты же еще в «Краснодаре», когда мы играли, начал?

– Да, семь лет я его уже держу. Мне удается, для меня это уже все, как догмат. Летом удалось Успенский пост подержать, а сейчас вот Рождественский чуть-чуть выдержал. Он сорокадневный, но я первые десять дней выдержал. Он предпраздничный, я понимаю, что это все пойдет оливьешки-херешки... Короче, пока на двух.